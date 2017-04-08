详讯：美中首脑就加强合作对朝达成共识

【共同社棕榈滩4月8日电】美国总统特朗普与中国国家主席习近平7日在美国南部佛罗里达州的棕榈滩结束了第二天会谈。双方一致认为朝鲜核开发问题“进入了严峻阶段”，特朗普向习近平表示如果中国不提供合作，美方将不惜单独行动，要求中方为阻止核开发采取行动。特朗普还指出在东海和南海遵守国际规则的重要性，对中国加以制约。两国首脑还同意制定旨在解决贸易不平衡问题的“百日计划”。

美国国务卿蒂勒森和商务部长罗斯透露了上述消息。

在朝鲜被指正在准备第6次核试验的背景下，美中首脑展现了为朝鲜半岛无核化开展合作的姿态。据悉，美方要求中方加大打击力度，包括彻底履行联合国安理会制裁决议、对朝石油禁运等。

两国首脑同意新设部长级官员磋商安全和经济等问题的“高级别对话合作机制”。

美中均未在会谈后的发布会上提及“一个中国”原则。

特朗普通过谈及东海，对派遣公务船在尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）附近航行的中国进行了制约。他还要求遵守习近平此前称不在南海推进军事基地化的发言。

特朗普指出，中国产业与农业等的相关政策影响了美国的就业，表示“严重关切”。对于特朗普展示了强烈不满的中国对美贸易顺差，中方摆出了力争缩小顺差额的姿态。

蒂勒森透露称，习近平对美国发射导弹打击叙利亚表示了理解。

美中高级别对话合作机制分为4大领域，新华社报道称两国部长等7日首次举行了外交安全对话和全面经济对话。另两个领域是执法及网络安全对话、社会和人文对话。有意见指出，这是迄今的“美中战略与经济对话”的翻版，意在提高效率。（完）