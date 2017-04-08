Close

共同网

2017年04月08日 16時31分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

日本共同社中文网站“共同网”定于4月9日改版。此前将向收费用户以电子邮件的方式发送新密码。
除收费阅读的网页外，免费网站4月9日也将全新上线。
即时呈现日本政治、经济、社会、日中关系等领域的最新消息与精彩照片。敬请期待。

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

分析：美中未就对朝施压达成协议 遏制朝鲜效果不明

2017年04月08日

　　【共同社棕榈滩4月8日电】虽然美国政府7日为促使朝鲜放弃核开发，强烈要求中国改变应对举措，但未能就加强对朝施压达成协议。美方为避免和执着于对话的中方决裂，也展示了和谐姿态。目前并不清楚美中能否联手出台旨在朝鲜半岛无核化的具有实效的举措。

　　美国总统特朗普在会谈中告知中国国家主席习近平，如果得不到中国的合作，美国不得不单独行动。这是因为在朝鲜拥有可以抵达美国本土的搭载核弹头的洲际弹道导弹（ICBM）只是“时间问题”（美国战略司令部司令海腾语）的形势下，美国政府也将其视为本国安全上的重大问题。

　　另一方面，对中国而言，朝鲜是邻国。如果实施过5次核试验、拥有众多弹道导弹的朝鲜成为了敌对国家，将是巨大威胁，因此与朝鲜保持友好关系依然是安全上的绝对条件。

　　如果中国向美方让步，转为对朝加强施压，必然会引发朝鲜反对。正因为中方认为朝鲜失控时损失最大的将是中国，所以对习近平领导层而言，除了继续充当朝鲜所希望的美朝对话的推进者外，没有其他的备选项。

　　不过，要构建良好的美中关系，也必须展示出致力于特朗普政府所要求的遏制朝鲜挑衅的姿态。今后，习近平领导层或许将不得不在美朝的夹缝中艰难采取对策。（完）

栏目

返回上一页

编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年04月03日聚焦：“成果为零”却不再对抗 暴露日本政府权宜外交
  2. 2017年04月02日深度解读：特朗普试图以贸易政策挽回支持
  3. 2017年04月03日分析：日方担忧日韩关系恶化决定让大使返韩
  4. 2017年04月03日东京警视厅成立网络攻击对策中心 搜查防范两手抓
  5. 2017年04月03日解读：日本经济能否可持续恢复尚难预见

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网