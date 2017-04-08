分析：美中未就对朝施压达成协议 遏制朝鲜效果不明

【共同社棕榈滩4月8日电】虽然美国政府7日为促使朝鲜放弃核开发，强烈要求中国改变应对举措，但未能就加强对朝施压达成协议。美方为避免和执着于对话的中方决裂，也展示了和谐姿态。目前并不清楚美中能否联手出台旨在朝鲜半岛无核化的具有实效的举措。

美国总统特朗普在会谈中告知中国国家主席习近平，如果得不到中国的合作，美国不得不单独行动。这是因为在朝鲜拥有可以抵达美国本土的搭载核弹头的洲际弹道导弹（ICBM）只是“时间问题”（美国战略司令部司令海腾语）的形势下，美国政府也将其视为本国安全上的重大问题。

另一方面，对中国而言，朝鲜是邻国。如果实施过5次核试验、拥有众多弹道导弹的朝鲜成为了敌对国家，将是巨大威胁，因此与朝鲜保持友好关系依然是安全上的绝对条件。

如果中国向美方让步，转为对朝加强施压，必然会引发朝鲜反对。正因为中方认为朝鲜失控时损失最大的将是中国，所以对习近平领导层而言，除了继续充当朝鲜所希望的美朝对话的推进者外，没有其他的备选项。

不过，要构建良好的美中关系，也必须展示出致力于特朗普政府所要求的遏制朝鲜挑衅的姿态。今后，习近平领导层或许将不得不在美朝的夹缝中艰难采取对策。（完）