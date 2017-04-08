日本与东盟部长会议发表努力谈妥RCEP声明 4月8日上午，日本与东盟经济部长会议在大阪市召开。各国部长等握手合影。（共同社）

【共同社4月8日电】日本政府8日在大阪市召开了与东盟（ASEAN）十国的经济部长会议，发表了致力于尽快谈妥“东亚区域全面经济伙伴关系协定”（RCEP）的联合声明。与会者还同意为实现该目标，将推动探讨在人才培养及制度方面的对策以及完善基础设施建设等的经济合作磋商。在保护主义风潮高涨的背景下，各国就促进自由贸易统一了步调。

日本经济产业相世耕弘成在会后的联合记者会中肯定称：“这是迈向谈妥RCEP的重要一步。各国就应该兼顾日本主张的高质量协议和早日谈妥达成了一致。”日本将加紧推动包括支援东盟各国中小企业措施等内容的“日本东盟合作框架”的具体进程。

与世耕一同担任会议联合主席的菲律宾贸工部长洛佩兹称“希望今年年底前结束RCEP实质性汇总工作”，期待尽早谈妥。

联合声明强调，与会者一致认为有必要构建能让处在不同经济发展阶段的国家及中小企业也因RCEP受益的“全面、优质、互利”框架。此外，还决定在9月马尼拉召开的日本与东盟经济部长会议中加深讨论。

RCEP是包括中国、印度等共16国进行谈判的经济伙伴关系协定（EPA）。东盟各国有意尽快谈妥，但日本要求的广泛领域的高水平自由化能否实现协调，是一大课题。

东盟十国的主管部长等以及东盟秘书长黎良明出席了此次会议。会议是应去年8月会议上世耕的呼吁而实现的。（完）