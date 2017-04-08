日本经产省呼吁日企投资东芝半导体业务

【共同社4月8日电】8日获悉，有关处于经营重组期的东芝正在办理出售手续的半导体业务新公司“东芝存储器”（东京），日本经济产业省及经济界正在呼吁相关日企对其出资。日本企业未参加东芝3月实施的招标，经产省拟让日企与投标的外国企业组成联合体，谋求通过持有一定股份，在经营上拥有发言权，防止技术外流。

呼吁的对象是使用东芝半导体产品的大企业，似乎已向富士通等公司发出了讯息。设想的是每家企业出资约100亿日元（约合人民币6亿元），在此基础上政府系基金等也将出资。经产省力争征集5000亿日元资金。

“东芝存储器”的招标中，美国及台湾企业提出的金额为2万亿～近3万亿日元。经产省设想的是日方与美国企业共同出资的日美联合体。

不过，半导体业务每年需要巨额投资，参与出资的企业有可能不得不持续提供资金。目前不清楚是否会有很多企业响应经产省的呼吁。

“东芝存储器”开展用于智能手机存储媒体等的“闪存”业务，市场占有率位居全球第二。总计近10家公司参加了招标，东芝今后将全面实施甄选。

东芝预计2016财年末的资不抵债金额将达6200亿日元，计划高价出售“东芝存储器”来重振财务。（完）