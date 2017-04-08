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2017年04月08日 22時52分

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焦点：美国导弹攻击叙利亚令朝鲜加强警惕

2017年04月08日

　　【共同社北京4月8日电】鉴于美国特朗普政府对叙利亚实施了导弹攻击，有分析指出朝鲜因考虑到无法排除本国遭受先发制人攻击的可能性，正在加强警惕。另一方面，朝鲜认为弃核将导致被攻击的门槛降低，或将更加执着于核与导弹开发。

　　朝鲜将利比亚卡扎菲政权垮台归因于放弃核开发，一贯强调不弃核的态度。朝鲜劳动党机关报《劳动新闻》3月中旬曾指出“给放弃强军之路的利比亚带来的唯有弱小国家的悲哀和内战”，主张强化核力量的必要性。

　　原本摸索与特朗普政府对话的朝鲜在2月以后多次发射弹道导弹。对于同样反美的友好国叙利亚的攻击，有可能导致朝鲜的姿态进一步强硬。

　　不过，不排除对朝行使武力的特朗普政府出手攻击叙利亚，被认为令朝鲜“受到了相当程度的冲击”（北京的外交消息人士语），或许不得不对刺激美国的行为采取慎重态度。

　　关于被认为已做好实施准备的第六次核试验以及准备工作据称“进入最终阶段”的洲际弹道导弹（ICBM）发射试验，朝方也有可能对是否实施及时机进行重新考虑。

　　另一方面，对美国而言，对朝行使武力的风险远大于叙利亚也是事实。

　　朝鲜推进核武器开发，拥有大量弹道导弹和远程火炮。如果朝鲜实施报复性攻击，日韩或将遭受严重损失，对世界经济的影响也不可避免。

　　若要遏制朝鲜反击并摧毁核与导弹设施，仅凭类似此次攻击叙利亚一样的有限军事作战将不足以解决。对特朗普政府而言，这并非轻易下判断之事。（完）

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