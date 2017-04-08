独家：G7意大利外长声明或写入《广岛宣言》理念

【共同社4月8日电】日本政府相关人士8日透露，七国集团（G7）正在就10、11两日在意大利召开的外长会谈的联合声明展开协调，计划写入去年4月广岛外长会谈通过的《广岛宣言》基本理念。各国将继承由唯一在战争中被原子弹轰炸的日本作为主席国汇总的迈向“无核武世界”的决心，力争阻止朝鲜核开发。

在美国总统特朗普对提出废除核武器目标的奥巴马前政府的政策进行调整、展现出有意增强核战力的形势下，能否以强有力的措辞表明迈向无核武世界的团结一致将成为焦点。

除了被指使用化学武器的叙利亚局势和反恐对策等，联合声明还将提及核不扩散。外务审议官秋叶刚男正与G7的事务负责人一起，推进有关联合声明具体措辞的调整。外相岸田文雄9日将启程前往意大利出席外长会谈。联合声明计划于11日会谈最后一天发表。

日本政府自豪地认为敦促全球领导人访问广岛和长崎的宣言“令废除核武的气氛升温”。也有许多意见认为，宣言促成了去年5月奥巴马作为美国在任总统首次访问了广岛。

政府相关人士指出“超越拥核国和非拥核国立场汇总的《广岛宣言》具有普遍价值，G7应该予以继承”，表示正在努力推动以强有力的措辞写入此次G7声明之中。

不过，在朝鲜推进开发瞄准美国本土的洲际弹道导弹（ICBM）的形势下，美国国内认为“应保持拥核国优势”（特朗普语）的意见根深蒂固。各国围绕废除核武的态度存在温差，协调工作或许进展艰难。（完）