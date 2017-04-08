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小资料：《广岛宣言》

2017年04月08日

　　【共同社4月8日电】《广岛宣言》是指七国集团（G7）在2016年4月广岛外长会谈时发表的有关核裁军及核不扩散的联合宣言。由主席国日本汇总而成。宣言写明投放原子弹导致广岛和长崎经历了“极为严重的毁坏和非人的苦难”。G7外长共享不能再次使用核武器这一核爆地“发自内心的强烈愿望”。外长会谈期间，以投放原子弹的美国为首，拥核国英国和法国的在任外长首次访问了广岛市的和平纪念公园。（完）

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