深度解读：美防长表态维持对日防卫令日政府放心
2017年02月03日 22時07分
【共同社2月3日电】有“疯狗”绰号的美国国防部长马蒂斯3日抵达日本，向日本首相安倍晋三表示将继续致力于对日防卫。安倍方面抱有危机感，担心日本如果被美国放弃，就会让中国乘虚而入，导致走投无路。在马蒂斯表态后，安倍身边人士认为“实现了牢固同盟的确认”，放心之声扩展开来。不过，认为最优先美国利益的总统特朗普今后会提出新的回报要求的不安情绪尚未消除。走向日美关系稳定的道路艰辛仍存。
详讯2：安倍会见美防长确认尖阁诸岛适用安保条约
2017年02月03日 22時31分
【共同社2月3日电】日本首相安倍晋三3日与来访的美国国防部长马蒂斯在官邸举行会谈。马蒂斯确认了中国主张拥有主权的尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）是规定美国对日防卫义务的《日美安保条约》第5条适用对象的立场。包括美国通过“核保护伞”提供威慑力来保障日本安全的“扩大威慑”在内，他表示“将再次确认美国的同盟上的参与”。安倍则强调：“我期待并确信，在特朗普政府下也能向国内外展示日美同盟毫不动摇。”
安倍与丰田社长磋商应对特朗普政府方案
2017年02月03日 23時09分
【共同社2月3日电】日本首相安倍晋三与丰田汽车公司社长丰田章男3日在东京都内的酒店举行会谈。在10日的日美首脑会谈之前，两人商议如何应对把因日本车进口等出现的对日贸易赤字视为问题的美国总统特朗普的政策，希望通过官民合作，进一步探讨为美国创造就业岗位的良策，避免贸易摩擦。
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- Feb. 04, 2017 10:03
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1月30日（周一）日本央行召开货币政策会议（至31日）
1月30日（周一）东京出租车起步费下调至410日元
1月31日（周二）总务省公布2016年人口迁移报告
1月31日（周二）总务省公布2016年平均失业率
1月31日（周二）东京电力公布第三财季财报
1月31日（周二）冲绳县知事翁长雄志访问华盛顿（至2月4日）
2月1日（周三）美国国防部长马蒂斯访问韩国（至3日）
2月3日（周五）美国国防部长马蒂斯访问日本（至4日）