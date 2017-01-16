详讯：安倍表示将向越南提供6艘新巡逻船
2017年01月16日 23時20分
【共同社河内1月16日电】日本首相安倍晋三16日下午与越南总理阮春福在河内的总理府举行会谈，表示将向越南提供6艘新造巡逻船。这是针对在南海推进军事基地化的中国的措施，双方将强化在海洋安全领域的合作。包括巡逻船在内，安倍还表示将向越南提供1174亿日元（约合人民币71亿元）的日元贷款。
日越加强安保合作警惕中国强化南海控制
2017年01月16日 23時21分
【共同社河内1月16日电】在中国强化对南海实际控制的背景下，日本与越南近年来加强了在安全保障方面的合作。这是对中国警惕心增强的越南和希望提升在亚太地区存在感的日本想法一致的结果。
详讯：安倍在河内表示将争取尽早与特朗普会谈
2017年01月16日 22時34分
【共同社河内1月16日电】日本首相安倍晋三16日晚在出访地越南河内举行记者会，就与20日将就任的美国候任总统特朗普的首脑会谈表示，“希望在他就任后，尽早举行会谈”。
-
- 2017年01月16日 23時21分
- 2017年01月16日 23時20分
- 2017年01月16日 23時00分
- 2017年01月16日 22時58分
- 2017年01月16日 22時53分
-
- 全球纵横
- 2017年01月16日
- 2017年01月16日
- 2017年01月16日
- 日中关系
- 2017年01月16日
- 2017年01月16日
- 2017年01月15日
- 日本政治
- 2017年01月16日
- 2017年01月16日
- 2017年01月16日
- 金融财经
- 2017年01月16日
- 2017年01月16日
- 2017年01月16日
- 科技环保
- 2017年01月16日
- 2017年01月16日
- 2017年01月15日
- 社会生活
- 2017年01月16日
- 2017年01月16日
- 2017年01月16日
- 文体娱乐
- 2017年01月14日
- 2017年01月13日
- 2017年01月13日
- 其他
- 2017年01月16日
- 2017年01月15日
- 2017年01月15日
- 2017年01月12日话题：日本2.5次元舞台剧在中国引发热潮
- 2017年01月11日小池称将由东京都主导奥运费用分担磋商
- 2017年01月11日独家：朝鲜要求在联合国新设论坛 拟强调制裁不恰当
- 2017年01月12日华为技术中标俄方在北方四岛的通信网铺设调查项目
- 2017年01月12日特朗普当选后首次记者会称欲对离美企业征高关税
- Jan. 17, 2017 00:03
美元/日元 113.99-114.00 (23:59) 欧元/日元 120.90-120.91 (23:58) 欧元/美元 1.0606-1.0611 (23:59) 人民币/日元 16.50-16.55 (23:55) 台币/日元 3.5918-3.5968 (23:55) 日经指数 19095.24 -192.04 (15:15) 东证指数 1530.64 -14.25 (15:00)
- Jan. 17 FORECAST
- 9°C/1°C-1°C/-5°C5°C/-1°C6°C/1°C9°C/0°C9°C/3°C8°C/-1°C9°C/3°C10°C/3°C20°C/15°C
1月16日（周一）日越首脑会谈在河内举行
1月16日（周一）日本央行举行分行长会议
1月17日（周二）日本观光厅发布2016年访日外国游客数
1月17日（周二）世界经济论坛年会（达沃斯会议）在瑞士达沃斯开幕（至20日）
1月17日（周二）阪神大地震22周年
1月20日（周五）日本例行国会开幕，首相安倍晋三发表施政演说