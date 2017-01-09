聚焦：安倍对长期执政颇具自信 与公明党关系存隐患
2017年01月09日 20時00分
【共同社1月9日电】日本首相安倍晋三近日开始展现出希望实现更长期执政的想法。安倍将摆出在内政和外交领域的“实际成绩”，考虑在明年9月的自民党总裁选举中连续三次参加竞选。其背景原因是最大在野党民进党难以摆脱颓势，安倍对执政的信心正在加深。不过，现阶段还存在将制定旨在新设“合谋罪”的法律修改工作等不受欢迎的政策；与联合执政的公明党之间矛盾暗生等问题也是不安因素。
关注：“后安倍时代”三大热门人选均面难题
2017年01月09日 21時21分
【共同社1月9日电】有意成为日本首相安倍晋三（62岁）接班人的自民党“后安倍时代”三大热门人选瞄准2018年秋季的党总裁选举，各自面临着难题。与安倍保持距离的前自民党干事长石破茂（59岁）苦于扩大来自国会议员的支持；走与安倍合作路线的外相岸田文雄（59岁）的课题在于如何展现自身色彩；防卫相稻田朋美（57岁）虽然受安倍期待，但是党内基础薄弱。3人都将面对能否解决课题的考验。
详讯：日本驻韩大使临时回国 对抗设置慰安妇少女像
2017年01月09日 21時50分
【共同社1月9日电】有关日本驻韩国釜山总领事馆前设置了象征慰安妇受害的少女像一事，作为日本政府的对抗措施之一，驻韩大使长岭安政和釜山总领事森本康敬9日临时回国。预计长岭最早10日向首相安倍晋三汇报现状，接受关于今后处理方针的指示。有意见担忧地指出，如果两国对立长期化，将对为应对朝鲜而强化至今的日韩、日美韩合作造成不良影响。安倍的判断成为关注焦点。
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1月9日（周一）日本法定节假日“成人之日”
1月10日（周二）日本首相安倍晋三与东京都知事小池百合子在首相官邸会谈
1月11日（周三）有关天皇退位的专家会议在首相官邸召开
1月11日（周三）美国候任总统特朗普在纽约举行首次记者会
1月11日（周三）日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）在鹿儿岛县发射把人造卫星送入轨道的全球最小火箭
1月12日（周四）日本财务省公布2016年11月国际收支数据
1月15日（周日）日本共产党在热海市召开党大会（至18日）