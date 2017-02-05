【共同社2月6日电】5日从多名政府相关人士处获悉，日本政府基本决定允许朝鲜运动员入境参加19日起在北海道札幌市举行的札幌亚洲冬季运动会。日本政府针对朝鲜反复进行核及弹道导弹试验等采取了单边制裁措施，原则上禁止朝鲜籍人士入境，但像以前一样体育交流将被作为特例处理。

【共同社2月5日电】美国国防部长马蒂斯4日结束了他的首次外访。在对伊斯兰国家公民入境禁令遭到各国猛烈抨击的背景下，马蒂斯此行未提及美国总统特朗普曾指出的要求日方增加驻日美军驻留经费负担问题，表现出对日本的眷顾。接近安倍政府的举措也可窥见美国有意避免孤立。对此，日方对特朗普不作批评，暂且维系了与美国的关系。然而特朗普的下一步棋无从得知，日本过度的对美倾斜政策也恐将招致别国的批评。