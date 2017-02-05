独家：日本将允许朝鲜运动员入境参加札幌亚冬会
2017年02月06日 02時00分
【共同社2月6日电】5日从多名政府相关人士处获悉，日本政府基本决定允许朝鲜运动员入境参加19日起在北海道札幌市举行的札幌亚洲冬季运动会。日本政府针对朝鲜反复进行核及弹道导弹试验等采取了单边制裁措施，原则上禁止朝鲜籍人士入境，但像以前一样体育交流将被作为特例处理。
焦点：美国为避免孤立接近日本 日方对此仍存警惕
2017年02月05日 20時00分
【共同社2月5日电】美国国防部长马蒂斯4日结束了他的首次外访。在对伊斯兰国家公民入境禁令遭到各国猛烈抨击的背景下，马蒂斯此行未提及美国总统特朗普曾指出的要求日方增加驻日美军驻留经费负担问题，表现出对日本的眷顾。接近安倍政府的举措也可窥见美国有意避免孤立。对此，日方对特朗普不作批评，暂且维系了与美国的关系。然而特朗普的下一步棋无从得知，日本过度的对美倾斜政策也恐将招致别国的批评。
日本政府将在6日启动边野古海上主体工程
2017年02月05日 21時20分
【共同社2月5日电】日本政府将在6日启动美军普天间机场（位于冲绳县宜野湾市）搬迁地该县名护市边野古沿岸地区的海上主体工程。作业船队已于5日进入施工现场。鉴于已与访日的美国国防部长马蒂斯就切实推进边野古搬迁达成了一致，政府为启动填海作业加快准备工作。冲绳县知事翁长雄志计划利用知事的权限继续争取阻止搬迁。
- 关注：冲绳知事访美难阻日美政府强推边野古搬迁
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- Feb. 05, 2017 23:03
美元/日元 112.69-112.70 (05:59) 欧元/日元 121.48-121.52 (05:59) 欧元/美元 1.0779-1.0779 (05:59) 人民币/日元 16.39-16.44 (05:55) 台币/日元 3.6492-3.6542 (05:55) 日经指数 18918.20 3.62 (15:15) 东证指数 1514.99 4.58 (15:00)
- Feb. 6 FORECAST
- 16°C/5°C2°C/-5°C10°C/4°C7°C/4°C10°C/4°C11°C/7°C11°C/6°C11°C/7°C11°C/7°C20°C/16°C
2月6日（周一）文部科学省公布“公务员下凡”问题第一次调查结果
2月6日（周一）丰田汽车公布2016财年前三财季财报
2月6日（周一）北海道札幌冰雪节开幕（至12日）
2月7日（周二）众院预算委员会对“公务员下凡”问题进行集中审议
2月7日（周二）东京高等法院就靖国神社公厕爆炸案韩国被告上诉审作出判决
2月8日（周三）财务省公布2016年国际收支
2月10日（周五）日美首脑会谈在华盛顿举行
2月11日（周六）日本法定假日“建国纪念之日”