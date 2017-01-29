详讯2：日本逾八成民众对特朗普“美国第一”感到担忧
2017年01月29日 21時22分
【共同社1月29日电】共同社28、29两日实施的日本全国电话舆论调查结果显示，随着奉行“美国第一主义”的美国总统特朗普上台，回答对其导致国际形势走向不稳定“感到担忧”的人达到83.8%。回答“不感到担忧”的为13.1%。此外认为日美关系将“恶化”的达54.6%，认为“不变”的为34.4%，认为将“变好”的为4.5%。特朗普当选总统的去年11月进行调查时认为将“恶化”的人还只有37.0%。
详讯：美防长将重申尖阁诸岛属安保条约适用对象
2017年01月29日 21時13分
【共同社华盛顿、东京1月29日电】据多名日美政府消息人士29日透露，将于2月访日的美国国防部长马蒂斯将在与日本防卫相稻田朋美举行的首次会谈中重申尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）是规定美国对日防卫义务的《日美安保条约》第5条的适用对象。此举旨在展示坚固的同盟关系，制衡加强海洋活动的中国。在日本首相安倍晋三与美国总统特朗普2月10日在华盛顿举行会谈之前，双方将在安保领域构筑信赖关系。
日本政府为推动日俄领土谈判更换负责人
2017年01月29日 18時04分
【共同社1月29日电】日本政府近日对外务省负责与俄罗斯之间包括缔结和平条约等在内的谈判的主要官员进行了调整。负责日俄关系的日本政府代表原田亲仁将于近期卸任，改由外务审议官秋叶刚男出任谈判一把手。为实现北方四岛“共同经济活动”的首次磋商即将于2月1日在莫斯科展开，秋叶马上将担负重任。日本外务省1月中旬还更换了欧洲局局长与俄罗斯课课长，估计想借此重新展开谈判以推动领土问题取得进展。
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1月30日（周一）日本央行召开货币政策会议（至31日）
1月30日（周一）东京出租车起步费下调至410日元
1月31日（周二）总务省公布2016年人口移动报告
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1月31日（周二）东京电力公布第三财季财报
1月31日（周二）冲绳县知事翁长雄志访问华盛顿（至2月4日）
2月1日（周三）美国国防部长马蒂斯访问韩国（至3日）
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