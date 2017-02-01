安倍称若自卫队员出现伤亡应有辞职的思想准备
2017年02月01日 23時01分
【共同社2月1日电】日本首相安倍晋三1日在众院预算委员会会议上表示，如果派往南苏丹参加联合国维和行动（PKO）的自卫队队员出现伤亡等情况时，需做好辞去首相职务的思想准备。关于10日将在美国举行的日美首脑会谈称，“经济和安全保障当然应该分开考虑”，警惕美国可能会以对日防卫义务为筹码，在贸易谈判中迫使日本让步。
美国防部长马蒂斯访日将与安倍等会谈
2017年02月01日 22時51分
【共同社华盛顿、东京2月1日电】美国国防部长马蒂斯将于2日至4日访问韩国和日本，这是其首次出访。此行旨在强化与各盟国的关系。马蒂斯3日下午将抵达日本并与首相安倍晋三等会谈，4日与防卫相稻田朋美出席美国特朗普政府上台后的首次关于日美安全保障的磋商，将围绕日益严峻的东亚安全环境取得共识。访日还意在为10日在华盛顿举行的日美首脑会谈做准备。
日美首脑拟11日在佛罗里达继续会谈
2017年02月01日 22時47分
【共同社2月1日电】1日从日本政府相关人士处获悉，日美两国政府正在进行协调，拟在首相安倍晋三与美国总统特朗普10日于华盛顿举行首脑会谈后，11日在特朗普拥有别墅的南部佛罗里达州棕榈滩继续会谈。包括到访别墅在内，旨在通过短时间内多次会谈来建立首脑间的个人信赖关系。
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1月30日（周一）东京出租车起步费下调至410日元
1月31日（周二）总务省公布2016年人口迁移报告
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1月31日（周二）东京电力公布第三财季财报
1月31日（周二）冲绳县知事翁长雄志访问华盛顿（至2月4日）
2月1日（周三）美国国防部长马蒂斯访问韩国（至3日）
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