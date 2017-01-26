韩法院认定日本失窃佛像为韩所有 或影响日韩关系
2017年01月26日 16時30分
【共同社韩国大田1月26日电】韩国大田地方法院26日就韩国的浮石寺要求韩国政府不要将在日本失窃后流入韩国的“观世音菩萨坐像”归还给日方而是交给该寺一案做出判决，支持原告方的诉求。该佛像为长崎县指定有形文物，2012年在该县对马市的观音寺失窃。浮石寺主张该佛像原本就归其所有，几百年前才被日本倭寇掠夺，法院接受了这一主张。
沙特国王拟3月访日为摆脱石油依赖寻求合作
2017年01月26日 14時47分
【共同社开罗1月26日电】26日据外交消息人士透露，日本与沙特阿拉伯两国政府正在就沙特国王萨勒曼3月访问日本展开协调。沙特方面希望通过国王和日本首相安倍晋三的会谈为其以摆脱对石油的依赖为目标的经济结构改革寻求合作。日本政府也希望包括安全保障层面以内扩大与沙特的交流。
详讯：日美首脑会谈或于2月10日左右举行
2017年01月26日 12時56分
【共同社1月26日电】据熟悉日美外交的消息人士26日透露，日美两国政府开始为日本首相安倍晋三和美国新总统特朗普2月10日左右在华盛顿举行首次首脑会谈展开协调。会谈的主要议题除加强日美同盟外，还将包括在特朗普签署总统令退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）后的日美贸易安排。安倍26日在众院预算委员会暗示可能会启动特朗普倡导的双边协定谈判。但他也强调有决心保护大米等5项敏感农产品。
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- 2017年01月26日 19時38分
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- Jan. 26, 2017 20:03
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1月23日（周一）众参两院举行各党代表质询（至25日）
1月23日（周一）有关天皇退位的专家会议公布论点整理结果
1月23日（周一）经团联会长例行记者会
1月24日（周二）首颗防卫省运用的通信卫星发射（鹿儿岛县）
1月25日（周三）财务省发布2016年贸易统计
1月25日（周三）前三菱商事副社长上田良一就任NHK会长
1月27日（周五）总务省发布2016年全国消费者物价指数