深度解读：安倍准备迎接“特朗普时代”
2017年01月21日 21時36分
【共同社1月21日电】日本安倍政府准备迎接不可预测的“特朗普时代”的到来。首相安倍晋三最快将于下月访美，考虑说明作为对中国及朝鲜威慑力的日美同盟也符合美国的利益，以期渡过难关。然而无法保证提出“美国第一主义”、表明退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）的特朗普会顾及日本的主张。支撑战后日本和平及繁荣的日美同盟正走向岔路口。
东芝拟出售集团7家上市企业股票以避免资不抵债
2017年01月21日 23時05分
【共同社1月21日电】21日获悉，因在美国核电业务最大预亏或约达7000亿日元（约合人民币420亿元）的东芝为加速出售集团公司7家上市企业的股票，改善财务状况，已着手调整所持股份。因为上市企业的股票容易卖出，能在短时间内获得利益。东芝将筛选能够出售的股票，避免陷于资不抵债。向金融机构展示出尽最大努力的姿态以谋求支援。
日英拟最快于下周签署ACSA
2017年01月21日 20時52分
【共同社1月21日电】日本政府相关人士20日透露，日英两国政府基本决定了最快在下周签署有关自卫队与英军进行物资和劳务相互融通的《物资劳务相互提供协定》（ACSA）的方针。内容将反映安全保障相关法，写进包括可提供弹药等后方支援的内容。
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- Jan. 22, 2017 10:03
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1月16日（周一）日本央行举行分行长会议
1月17日（周二）日本观光厅发布2016年访日外国游客数
1月17日（周二）世界经济论坛年会（达沃斯会议）在瑞士达沃斯开幕（至20日）
1月17日（周二）阪神大地震22周年
1月20日（周五）日本例行国会开幕，首相安倍晋三发表施政演说