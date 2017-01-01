关注：今年日本政治焦点是安倍何时解散众院
2017年01月01日 15時34分
【共同社1月1日电】2017年日本国内政治的焦点在于：首相安倍晋三（自民党总裁）对于解散众院、举行大选的时期如何做决定。在众院议员余下任期不到2年的形势下，今年秋季解散并举行大选的备选项预计会浮出水面。鉴于自民党3月将正式决定延长党总裁任期，安倍为长期执政，开始考虑在2018年9月的总裁选举中实现第三次当选。另一方面，最大在野党民进党将加紧构建与共产党、自由党和社民党联合起来斗争的态势。
热点：938人备战日本众院选举 执政党力保三分之二议席
2017年01月01日 16時54分
【共同社1月1日电】共同社的最新调查结果显示，截至去年12月31日，有意参加下届日本众院选举的人士达到938人，其中136人为女性。有883人计划参加小选区竞选。占据着由国会提议修宪所需的三分之二以上议席的执政党力争维持现有势力。以结束自民党执政为目标的民进、共产、自由、社民4个在野党能否构建联合起来共同斗争的态势将是焦点。众院议员4年的任期已经过半，首相安倍晋三将摸索解散众院的时机。
日中经济团体将时隔5年举办“绿色博览会”
2017年01月01日 14時34分
【共同社1月1日电】日本经济团体联合会（经团联）去年12月31日表示，2017年将在北京举办日中两国经济团体共同主办的环境技术展“日中绿色博览会”。这将是该展会时隔5年再度举办，也是日中邦交正常化45周年的纪念活动之一，将有助于扩大企业间交流。
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- Jan. 01, 2017 16:03
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12月26日（周一）日本首相安倍晋三访问美国夏威夷（至27日）
12月26日（周一）日本颁布并实施综合度假区（IR）建设推进法（赌场法）。
12月27日（周二）日本总务省公布11月全国消费者物价指数
12月28日（周三）日韩就慰安妇问题达成共识一周年
12月29日（周四）成田机场等迎来年关出境游离境高峰
12月30日（周五）东京股市今年最后一个交易日“大纳会”
12月31日（周六）NHK红白歌会举行
12月31日（周六）日本人气团体“SMAP”解散
1月1日（周日）元旦（日本法定节假日）