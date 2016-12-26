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2016年12月26日 14時48分

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侧记：日本实际上采取减轻对俄制裁措施

2016年12月26日

　　【共同社12月26日电】日本政府维持着因乌克兰局势对俄罗斯实施的制裁，但实际在对该国国民的签证处理及投资领域采取了减轻制裁的措施。为使北方四岛领土谈判取得进展，日方认为有必要顾及俄方。这可能被视作合作对俄制裁的七国集团（G7）出现了“破坏制裁”之举，或导致不满情绪。

　　在签证方面，外务省在12月中旬配合俄总统普京访日，宣布将放宽发放条件，包括延长多次签证的有效期等。日本2014年3月作为对俄制裁的一环，停止了政府间有关放宽签证发放条件的磋商。

　　外务省干部解释称“因制裁停止的是政府间磋商。但不存在禁止放宽发放条件的制裁条款”，但该说法令人觉得牵强。

　　投资方面，虽然制裁叫停了以促进贸易为目的的投资协定修改谈判，但发动制裁的2014年3月以后，日俄部长级“贸易经济政府间委员会”已开会2次。日方表示“没有实施有关投资协定修改的谈判”。

　　今年5月日本首相安倍晋三提出的8项对俄经济合作的具体化工作也有所进展。合作项目中，包括了被欧美制裁的俄罗斯企业参与的项目。与俄最大国营石油企业“俄罗斯石油公司”(Rosneft)的资源开发合作就是一大象征。日本国际协力银行（JBIC）单独向国营银行“俄罗斯联邦储蓄银行”(Sberbank)贷款约40亿日元（约合2.4亿元人民币）。对于日本政府发动制裁的效果，似乎难免出现质疑之声。（完）

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