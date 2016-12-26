日本决定维持对俄制裁 同时推进经济合作

【共同社12月26日电】日本政府25日基本决定目前继续维持因将乌克兰南部克里米亚编入版图而对俄罗斯实施的制裁。虽然日方瞄准北方四岛领土谈判进展，致力于改善日俄关系，但也认为应与这些举措割裂开来，作为严厉对俄的七国集团（G7）的一员保持统一行动。约3000亿日元（约合人民币178亿元）对俄经济合作将按计划执行，同时日方也将向G7各国就存在领土问题这一“特殊情况”作出说明，谋求对在制裁同时推进合作的做法给予理解。

首相安倍晋三担任主席的今年5月G7伊势志摩峰会通过了谴责俄罗斯将克里米亚编入版图的首脑宣言，再度确认将继续实施对俄制裁。然而，鉴于12月中旬俄总统普京访日，出现了认为日本或将脱离对俄包围圈的预测，日本政府将努力打消疑虑。

关于对俄制裁，日本政府高官指出“只要克里米亚主权不重归乌克兰，就不会放下对俄谴责的招牌。”另一日本政府消息人士预测称“明年的意大利峰会上大概会讨论继续（对俄）制裁”。

日本对俄制裁的主要内容包括停止有关放宽签证发放条件的政府间磋商、限制进口克里米亚产品等。克里米亚入俄后的2014年3月，日本首次实施对俄制裁，并随着局势恶化追加了制裁措施。

有关对俄经济合作，日本政府计划向G7各国作出如下说明：（1）不存在与日本制裁对象企业的合作，（2）能够与仅受到欧美制裁的企业展开合作等。关于俄最大国营石油企业“俄罗斯石油公司”(Rosneft)，日方则将指出该公司并非日本的制裁对象，因此能够展开合作，以此来谋求理解。

本月15日、16日普京访日期间，Rosneft与日本企业就资源开发签署了备忘录。目前无法预料日方的解释能否获得欧美理解。认为日本破坏G7团结的忧虑或许会升温。

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小资料：对俄经济制裁是指七国集团（G7）对俄罗斯实施的制裁，旨在向将乌克兰克里米亚编入版图的俄方施压。2014年春起陆续实施。之后因俄罗斯加大对乌克兰东部干涉力度而追加了制裁。美国态度严厉，实施了冻结普京政府高官资产等措施；欧盟也实施了同等程度的制裁。日本的制裁包括限制进口克里米亚产品等，流于形式。有意见指出，由于需要与俄罗斯进行北方四岛领土谈判，因此日方有所顾及。（完）