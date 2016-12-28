日本民宿新法案规定房东申报制及应对投诉义务

【共同社12月28日电】关于将一般住宅作为住宿设施加以利用的“民宿”，28日获悉了日本政府计划向明年例行国会提交的新法案概要。新法案提出了提供民宿服务的房东需向都道府县申报的制度，鼓励加入该服务。为了防止与近邻的纠纷，新法案明确责任规定开展住宿业务的个人或公司有义务应对投诉等，但其实效性或成为课题。规定年营业天数在180天以内，将研究通过地方政府的条例可以进行限制的机制。

为应对外国游客的增加，作为确保住宿设施的措施，政府4月起基于《旅馆业法》以许可制形式解禁了民宿。然而，由于“住居专用地区”原则上不能营业，防火标准及确保疏散通道等的规定也十分严格，无许可营业的情况十分普遍。

为此，新法案放宽加入限制，规定了手续简便的申报制，允许在住居专用地区营业等，另一方面提出了行政方面能够掌握并监督业者的机制。

新法案还规定除了应对投诉外，居住在同一设施内的房东还有义务进行最低限度的卫生管理并制作住宿者名单等，旨在排除恶劣的业者。房东不在的情况下，需安排在国土交通省登记的设施管理人员，管理人员与居住在同一设施内的房东负有一样的责任。

在网上等开展民宿业务的中介公司则需在观光厅登记，有义务就使用者的协议内容进行说明等。

关于营业天数，正在就将顾及现有住宿设施的180天定为实际住宿天数还是可以预约的天数等进行协调。酒店及旅馆行业相关人士要求限制天数，而房地产行业等则反对设定上限。

围绕民宿的新法案，厚生劳动省及国交省等的专家会议6月汇总了报告。