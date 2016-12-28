深度解读：日美为维持牢固的同盟煞费苦心

【共同社火奴鲁鲁、东京12月28日电】日本首相安倍晋三和美国总统奥巴马在美夏威夷珍珠港悼念死难者，演出了日美历史性和解的一幕。此举反映出双方希望于现在加强两国的羁绊，使同盟关系在特朗普就任下届总统后也不会动摇的想法。背后体现了日方“如果同盟关系破裂，日本将难以为继，会被中国吞没”（政府消息人士语）的安全保障观念。然而无法保证保守倾向的特朗普会继承以往的路线，日本政府内部弥漫着对甚至被称为将引发国际形势巨变的“特朗普时代”不安的氛围。

▽高度一致

27日在珍珠港亚利桑那纪念馆附近的码头上，安倍立在风中，面向珍珠港事件中幸存下来的前美军士兵等发表演说，称“珍珠港事件已过去75年，进行过激烈战争的日美成为了深刻而强力结合在一起的同盟国”。站在他旁边的奥巴马也强调同盟的意义称“和平的果实远远超过战争的掠夺。与报复相比，和解能够带来更多的好处”。重视参与亚太地区的奥巴马与将美国的遏制力定位为“生命线”（外交消息人士语）的安倍体现出高度一致。

在推敲演说内容时，安倍可能“考虑到特朗普会如何理解”（官邸消息人士语）。安倍在访问夏威夷期间曾向身边人士表示：“历史认识问题已通过（战后）70周年谈话而完结，希望访问珍珠港和奥巴马5月访问核爆受害地广岛结合起来成为显示日美新时代到来的象征。”该发言反映出安倍认为此次访问是考虑到在特朗普明年1月就任总统后的同盟强化。

▽对美让步的担忧

安倍方面准备好迎接特朗普时代的到来。尽管与无法预测的特朗普之间拿出具体成果较为困难，但作为提出强化同盟的安倍，有必要在预计明年1月的访美之际无论如何都要制造出“圆满关系”的印象。在东京的外交消息人士预测称：“为了使特朗普改变想法，首相将不得不在诸多课题上作出相当大的让步。”

之前已有伏笔。据相关消息人士称，尽管安倍11月17日在纽约造访特朗普宅邸阐述强化同盟的重要性，但并未得到足够的回应。

特朗普之后在视频声明中宣布将退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）。安倍颜面扫地，但日本政府高官假装平静地表示“特朗普尚属私人身份，将批评矛头转向他并不恰当”。

关于回应特朗普所说的取代TPP的自由贸易协定（FTA）的可能性，安倍并未明确表示否定。相关部门负责人流露担忧称，“如果回应特朗普提出的FTA谈判，美国可能会在农产品及汽车领域迫使（日本）作出无止境的让步”。安倍在珍珠港谈及的“希望同盟”的前景尚难预料。

▽风前烛

奥巴马政府评价成果称，通过安倍访问珍珠港“日美同盟成为无法超越的牢固羁绊”（白宫高官语）。似乎认为这是明年1月卸任的奥巴马展示自身外交路线正当性的绝佳机会。

然而特朗普上台后，通过民主主义等价值观争取扩大在亚洲影响力的奥巴马的政治遗产将如风前烛，甚至有人认为“再平衡战略（重视亚洲政策）已经死亡”。美国总统国家安全事务副助理罗兹指出，“再平衡战略符合美国的长期利益”，表现出认为日美两国首脑访问珍珠港将成为向下届政府发出的讯息。（完）