日本2016年太阳能行业破产企业数创新高

【共同社12月29日电】29日从东京商工调查公司的调查结果中获悉，日本2016年太阳能相关业务的企业破产数创历史新高。2016年1～11月的破产企业达55家，已超过自2000年开始调查以来的最高值（2015年破产54家）。有分析指出，除了可再生能源固定收购价格逐步下调导致市场扩大的速度放缓外，企业林立导致竞争激化也是背景因素。

破产企业的同期负债总额高达223.16亿日元（约合人民币13亿元），超过了2015年213.55亿日元的此前峰值。

经济产业省已表态今后也将下调住宅用太阳能的电力收购价格，东京商工调查公司表示：“太阳能行业的泡沫期即将终结，企业的优胜劣汰很有可能会持续一段时间。”

此次调查对象为从事太阳能系统装置的制造零售、安装施工、电力买卖的公司。2012～2014年破产企业在接近30家左右波动，2015年出现激增。

东京商工调查公司2016年1～9月的破产原因分析显示，因“销售不佳”破产的有21家，占全体的50%；之后依次是“业务上的失败”有8家，占19%；“周转资金匮乏”有6家，占14.2%。加入了可行性不佳的业务或凭着过少资金开始经营后，出现业绩预期错误导致破产，或订单未能按预想扩大导致走投无路的情况较多。

负债额在1亿～5亿日元之间的破产企业为18家，所占比例最多，为42.8%。同期所有行业的破产企业中，负债额在1千万～5千万日元之间的企业的占比也最多，为54.3%。据悉，因太阳能相关企业在前期设备投资上需要巨额费用，所以负债规模有增大的倾向。（完）