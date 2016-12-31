独家：日本拟于明年2月举行日中韩三国首脑会谈

【共同社12月31日电】31日从多名外交消息人士处获悉，日本政府拟于2月10日前后在东京召开日中韩三国首脑会谈，已就此向中韩征求意见。虽因韩国政局混乱而放弃了在2016年年内举行的计划，但日本希望尽早举行以强化三国的经济合作。并以此推动于正值日中邦交正常化45周年的2017年在下任主席国中国举行三国会谈，借机实现首相安倍晋三访华并与中国国家主席习近平举行会谈，力争缓和日中在东海问题上的对立。

韩国对此持积极态度，因而持保留态度的中国成为关注焦点。如能实现，这将成为中国国务院总理李克强的首次访日，但也有可能出现观察美国特朗普新政府的东亚外交并将回答保留到最后一刻的情况。安倍希望实现三国首脑会议从东日本大地震后的2011年5月以来再次在日本召开，以此表现出重振对中韩外交的姿态。

鉴于特朗普主张将退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP），日中韩自由贸易协定（FTA）谈判和三国加入的东亚区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）谈判有可能成为主要议题。

据外交消息人士透露，日本政府于韩国国会对总统朴槿惠进行弹劾追诉后的2016年12月中旬，就以2017年2月10日前后为中心的日程方案向中韩两国政府探询意见。

中国回应称“正在关注韩国的国内局势”，持保留态度。中国强烈反对韩国部署美军最尖端导弹拦截系统“萨德”的决定，似乎是在观望韩国下届总统选举的动向。由于日本防卫相稻田朋美在年底参拜靖国神社，也有意见指出中方可能以“日本的历史认识问题”为由对召开会议出现出消极态度。

韩国方面正就由代理总统职务的总理黄教安出席进行协调。韩国市民团体在第二大城市釜山的日本总领馆前设置了象征受害慰安妇的少女像，如何应对该问题引发的反日舆论也将成为课题。

如果会谈能够实现，日本政府计划提议在反恐、防灾和环境领域深化合作。从2008年起，日中韩首脑会谈由三国轮流主办，日本曾举办过2008年和2011年的两届会议。安倍2016年11月在秘鲁与习近平会谈时，曾邀请李克强尽早访日。（完）