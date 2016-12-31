分析：日方急于举行日中韩峰会为促成安倍第三次访华

【共同社12月31日电】日本政府争取在2月举行日中韩首脑会谈是希望安倍晋三首相在迎来日中邦交正常化45周年的2017年访问中国，并与中国国家主席习近平之间谋求缓和东海紧张局势。日本政府认为如果临近预计于秋季召开的五年一度的中国共产党全国代表大会，中国将难以采取对日和睦姿态。日方希望尽早结束三国峰会，将接力棒交给下任主席国中国，为安倍实现第二届安倍政府诞生后的第三次访华做好铺垫。

安倍重视的是直接与被认为在中国权力基础已稳固的习近平进行会谈。安倍此前分别于2014年和2016年前往担任国际会议主席国的中国，并与习近平会谈。双方同意致力于缓和在尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）问题上的对立。

日本政府高官对此期待称：“如果出现中国的最高领导人与安倍首相握手的画面，将成为压住中国国内对日强硬论的有效方法。”其背后是日中两国领导人不利用国际会议场合无法访问对方国家的严重对立现状。

如果2月举行日中韩首脑会谈变得困难，下个焦点将转移至可能于春季举行的韩国总统选举。这有可能导致韩国的对日外交态度出现变化，影响三国合作气氛。

原来设定一年一次的日中韩首脑会谈因受日中对立的影响，2013年和2014年没有召开，2015年中国同意举行总算恢复正常。日本外务省官员31日称：“希望想办法在2017年内到中国举办（日中韩首脑会谈）都予以实现。”但前方存在复杂而不明朗的国际形势这一“拦路虎”。（完）