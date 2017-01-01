日本经团联拟派团访美与特朗普政府对话

【共同社1月1日电】日本经济团体联合会（简称经团联）会长榊原定征（73）近日接受共同社等媒体采访时透露，将于2017年早些时候向美国派出访问团。美国总统选举中胜出的特朗普已宣布将退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）。访问团将与新政府的部长们等交换意见，呼吁经济合作的重要性。他还说：“我去的可能性也将考虑。”

特朗普定于2017年1月20日就任总统。榊原强调称：“对美国的贸易政策感到担忧。（保护主义倾向）对日本不好，对美国也是负面的。”他说，在敦促美国促进经济合作方面，“我想安倍晋三首相也会做，但经济界也需要做”。

关于日本政府汇总出消除正式员工和非正式员工之间不合理待遇差别、旨在实现“同工同酬”的指针方案。榊原表示肯定称：“留意到了日本多种多样的工资制度和雇用惯例。内容妥当。”他还就纠正长时间劳动表示，“现在的情况是可以无限制地加班，需要改变。”但他也要求政府有所考虑，称：“工作中会有时忙有时不忙。”

关于2017年的经济前景，榊原说：“从2016年下半年开始出现复苏征兆。消除通缩心理，希望这一年能从徘徊状态迈上一级、两级台阶。”（完）