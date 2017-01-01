关注：今年日本政治焦点是安倍何时解散众院

【共同社1月1日电】2017年日本国内政治的焦点在于：首相安倍晋三（自民党总裁）对于解散众院、举行大选的时期如何做决定。在众院议员余下任期不到2年的形势下，今年秋季解散并举行大选的备选项预计会浮出水面。鉴于自民党3月将正式决定延长党总裁任期，安倍为长期执政，开始考虑在2018年9月的总裁选举中实现第三次当选。另一方面，最大在野党民进党将加紧构建与共产党、自由党和社民党联合起来斗争的态势。

政府计划在1月开幕的例行国会上，尽早通过有关天皇退位的法案。国会开幕日预计在20日前后，根据外交日程安排也可能延至23日。

安倍已经否认会在1月解散众院。公明党重视夏季的东京都议会选举，希望避免在此前后举行众院选举。此外在旨在纠正“一票之差”（每名议员代表的选民人数差异）的众院小选区新划分方面，预计通过相关法案和完成公示期将需要到夏季左右。安倍似乎考虑到这些日程，将摸索秋季以后解散众院的可能性。

如果今秋解散众院、举行大选，那么安倍很有可能事先改组内阁和自民党高层，实施考虑到选举的人事布局。此外，2018年例行国会开幕的明年1月、自民党总裁选举前的同年夏季也被视为解散众院的热门候选时期。

自民党总裁任期将在3月的党大会上从现行的“最多连任2届6年”延长为“最多连任3届9年”。该党前干事长石破茂和外相岸田文雄也有可能争取成为安倍的后任，分别引领各自的派系展开角逐。

另一方面，对去年9月就任民进党党首的莲舫而言，如何恢复低迷的政党支持率是一大课题。虽然民进党将瞄准众院选举，加紧消除与共产党在同一选区展开竞争的状况，但其最大支持团体“日本工会总联合会”（简称联合）则对与共产党联合斗争态度慎重。

在东京都议会选举方面，都知事小池百合子力争从自己设立的政治塾推举候选人。小池在都议会与自民党对立，她是否会出手组建新党受到关注。

关于天皇退位问题，政府希望在国会上以接近全会一致的形式尽快通过仅限现任天皇的特别法。不过，民进党已汇总该党看法称，应该通过修改《皇室典范》将其作为永久性措施。

今年5月将迎来宪法实施70周年，自民党为实现修改宪法，力争尽早着手甄选修宪项目，但民进党则对有批评称其为“复古主义”的自民党修宪草案加以追究，对在安倍执政期间修宪态度消极。（完）