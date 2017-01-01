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2017年01月01日 21時21分

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金正恩新年贺词称洲际导弹试射准备工作进入收尾

2017年01月01日

　　【共同社北京1月1日电】朝鲜劳动党委员长金正恩1日通过国营媒体发布了相当于今年施政方针的“新年贺词”，表示洲际弹道导弹试射的准备工作进入了收尾阶段。他还要求20日将诞生特朗普新政府的美国撤回“敌视政策”。

　　金正恩未谈及试射时间等具体计划，但暗示有可能付诸实施，强烈要求在总统奥巴马执政期间对与朝鲜对话态度消极的美国改变政策。朝鲜此前在推进以美国本土为目标的“KN08”洲际导弹开发，但至今未发射过。

　　金正恩提及去年实施的2次核试验，主张朝鲜成为了“东方核强国和军事强国”。他表示只要美国继续核威胁，不停止美韩联合军演，朝鲜“就将继续加强以核战力为中心的自卫性国防力量与先发制人能力”。

　　金正恩今年的新年贺词似乎意在造就美国主导至今的国际社会对朝制裁没有效果的印象，力争促使美国新政府改变加强施压路线。

　　和去年的新年贺词未直接提及核开发形成对照，今年则使用“核强国”、“先发制人能力”的表述来强调加强军事力量的成果，夸耀通过去年的2次核试验等，加强了对核威慑力的自信。

　　美国奥巴马政府始终贯彻只有朝鲜表明无核化意图，才会与之对话的“战略忍耐”政策，美朝谈判长期处于停滞状态。朝鲜考虑以特朗普政府上台执政为契机，谋求打破僵局，在特朗普当选下届总统后，一直避免进行明显的军事挑衅。

　　据分析，朝方将努力看清美国新政府的对朝政策，关注包括对此次新年贺词的反应在内的美方动向，慎重研究是否发射导弹。（完）

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