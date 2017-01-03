共同社调查：近六成日企认为2017年经济将好转

【共同社1月3日电】共同社2日以108家日本国内主要企业为对象汇总的问卷调查结果显示，总计63家企业预计2017年经济将“好转”或“缓慢好转”，占比近六成。其中除认为个人消费将回升之外，许多企业还对美国候任总统特朗普提出的大规模减税及基建投资会带动美国经济抱有期待。然而，预计经济将好转的企业与一年前实施的同样调查中近九成的结果相比有所减少，也有很多企业担忧美国的贸易保护主义会扩大。

对于日本政府考虑为纠正过长劳动时间设定加班时间绝对上限一事，有近四成的42家企业表示“赞成”，“反对”的仅有15家。可见在经济界认为有必要控制加班时间的想法或许也在扩大。

问卷调查于2016年11月底到12月上旬实施。关于2017年的经济，2家企业认为将“好转”，61家认为将“缓慢好转”，41家认为将“持平”，2家认为将“缓慢倒退”。与一年前的调查相比，认为“持平”的企业有所增加。

关于经济好转的理由（多选），选择“个人消费回升”的企业最多，达32家；之后依次为23家选择“设备投资回升”，19家选择“美国经济改善”。

关于特朗普就任总统后的日美关系，超过半数企业表示“不清楚”，显示出很多企业认为前景不明朗。在针对预计会出现何种动向（多选）的回答中，有45家企业选择了“贸易保护主义的扩大”。

关于2017年的设备投资计划，表示将“增加”及“倾向于增加”的总计仅21家，39家回答“持平”。显示出很多企业对进行新的投资持慎重态度。

对于安倍政府政策的期待（多选）中，46家企业选择“放宽管制”，占比最多；其次为“财政重整”，有40家；33家选择“下调企业所得税实际税率”，33家选择“社保改革”。

关于期待安倍政府推进的工作方式改革中采取何种政策，许多企业举出“创造女性及年轻人易于工作的环境”及“纠正过长时间劳动”。对于2018年春季应届毕业生的录用计划，38家表示“持平”，3家将“增加”，没有企业表示将“减少”。64家表示“未定”。（完）