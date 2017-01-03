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2017年01月03日 18時50分

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侧记：日本含转基因作物食品多数未在须标注范围之列

2017年01月03日

　　【共同社1月3日电】虽然日本国内并不栽种食用的转基因（GM）作物，但由于粮食自给率低下而大量进口食品，可谓“转基因进口大国”。然而这些食品很多并不在必须标注的规定范围之列，消费者往往在不知情的情况下食用了转基因食品。

　　据农林水产省等介绍，以玉米、大豆、菜籽和棉籽为主，2015年全球28个国家的转基因作物种植面积共计约达1.8亿公顷。

　　日本的玉米和大豆最大进口来源是美国，2015年的进口量分别为1180万吨和233万吨，据推测逾九成为转基因作物。菜籽的最大进口来源是加拿大，2015年的进口量为213万吨，同样也有九成以上是转基因作物。

　　必须注明转基因标识的食品对象范围应如何扩大？在2017年度将设立的消费者厅的专家会议上，消费者团体和食品行业之间或将上演拉锯战。

　　消费者团体“主妇联合会”参事佐野真理子指出：“标注让谁都能分辨是否使用了转基因作物，可适当地选购食品的标识是应该的，但却没有这么做。为了实现妥善合理的标识制度，政府应推进重视消费者意见的探讨工作。”

　　根据现行制度，共有“转基因”、“转基因未予分类”、“非转基因”三种标识。佐野批评称这样的标识“很难懂”，提出将标识集中在“转基因”上的方案。她指出“虽然对健康的长期影响尚不明确，但也有消费者对安全性心存顾虑”，因此要求原料中使用了转基因作物的食品原则上应全部标上“转基因”标识。

　　食品行业相关团体相关人士指出：“现行规定必须注明标识的对象哪怕仅有一点变化，许多商品的容器包装就不得不更换或作废。”该人士表示：“每个消费者对于标识提出的要求也各不相同，恐怕难以满足所有人的需要，重要的是彼此让步从而找到解决问题的落脚点。”（完）

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