北方四岛原岛民书信中呼吁早日解决领土问题

【共同社1月3日电】日本首相安倍晋三去年12月15日在山口县长门市举行的日俄首脑会谈中当面向俄罗斯总统普京递交了“北方四岛原岛民书信”，共同社日前获知了这份书信的全部内容。信中指出原岛民人数已经减少至“6300余人”、平均年龄“超过81岁”的现状，希望能自由前往北方四岛。信中还呼吁通过安倍和普京的决断早日解决北方四岛领土问题。信中还写道，将一切都托付给安倍首相，“遵从”他的决定。

书信由日语和俄语两种语言写成。原岛民团体相关人士等7人在信上署名，在首脑会谈举行前的12日交到安倍手中。信中并没有向普京要求归还四岛等表述。据分析，这可能是为了避免刺激主张俄罗斯对四岛拥有主权的普京。

据悉，从安倍手中接过书信后，普京“非常热心地进行了阅读”（安倍语）。日俄首脑在会谈举行后就简化原岛民访问北方四岛的手续达成了共识。预计将与在北方四岛的共同经济活动一同启动政府间磋商。

信中强调，曾经共有约1.7万人的原岛民之中“三分之二”已经去世，在2015年一年中“约140人去世”。书信中吐露原岛民的心声称：“在世者的愿望是‘想在还活着的时候回到故乡，想在岛上迎接清晨，想随时都能扫墓，想自由地登岛’。”

此外，信中还对安倍与普京为缔结和平条约多次磋商表示期待，称“我们相信两位首脑将以牢固的纽带、信赖和果敢的决定缔结和平条约，构筑两国关系的新时代”。

信中还介绍了北方四岛在1994年北海道东部近海地震中受灾之时日方捐赠救援物质，以及2011年东日本大地震时北方四岛的俄罗斯居民送来捐款的插曲，强调“虽然我们已成为相互尊重的朋友，但还不能自由往来”。（完）