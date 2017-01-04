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2017年01月04日 20時36分

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特朗普为削减对日贸易赤字或拿汽车行业开刀

2017年01月04日

　　【共同社华盛顿1月4日电】美国候任总统特朗普提名出任美国贸易代表的律师罗伯特·莱特希泽（69岁）曾于上世纪80年代任贸易代表办公室（USTR）副代表，迫使日本在对美出口方面采取自主限制。特朗普似乎将持续介入企业经营，因而也很有可能强化对日本汽车厂商的施压，并采取严厉措施削减对日贸易赤字。

　　美国从日本进口的商品中有约四成为汽车及其零部件。由于汽车产业在对日贸易赤字中占到相当比例，对于想要削减贸易赤字的特朗普政府来说，很容易成为攻击对象。

　　美国商务部公布的2016年10月贸易收支初值显示，商品贸易赤字中的对日赤字达59.29亿美元（约合人民币412亿元），远小于311.09亿美元的对华赤字。但在汽车及其零部件的进口额方面，日本为49.15亿美元，是从中国的3倍多。

　　为了削减对日赤字，特朗普政府有可能将日系车的生产集中于美国国内，或是强化美国厂家增加对日出口的政策。

　　美国大型车商福特汽车3日宣布放弃在墨西哥新建工厂。特朗普已经将矛头指向了汽车及其零部件对美出口较多的墨西哥。（完）

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