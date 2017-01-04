解密：英国曾警惕日本邀请外国首脑访问靖国神社

英国曾警惕日本邀请外国首脑访问靖国神社 1985年8月，时任日本首相中曾根康弘（中央）以公职身份前往靖国神社进行参拜。（共同社）

【共同社伦敦1月4日电】日前解密的英国政府文件显示，正值战后40年的1985年时任日本首相中曾根康弘在终战纪念日以公职身份参拜靖国神社后，英国外交部曾对日本政府邀请次年出席日美欧七国集团（G7）东京峰会的时任英国首相撒切尔夫人等各国首脑访问靖国神社保持高度警惕。

为抗议战后首次有日本首相以公职身份参拜，中国于1985年9月爆发了反日游行。日本政府在同年11月致国会的答辩书中明确表示“不会邀请各国首脑参拜”，与会首脑最终也没有访问靖国神社。但由此可以看出，英国政府曾强烈担心被卷入靖国神社相关问题。

该文件标注日期为1985年8月26日，由东京的英国大使馆发往本国外交部。文件指出，日本部分舆论认为靖国神社与英国国内的战殁者慰灵碑是同一类型的设施，应该邀请各国首脑访问。虽然认为日本政府实际发出邀请的可能性很低，但文件仍警告称，万一日方前来征求意见，“应在最大程度上慎重考虑”。

而且，鉴于时任美国总统里根于1985年5月到访葬有包括纳粹党卫军（SS）成员在内士兵的位于西德西部地区的比特堡军人墓地并受到国际舆论批评，文件分析称“有可能引发与访问比特堡同规模的议论”。

文件似乎考虑到了当时英国还有许多曾被日军俘虏过的前军人等，访问靖国神社或将引起国内强烈反对。（完）