新潟县知事与东电高层会谈称重启核电站需数年后

新潟县知事会见东电高层 1月5日上午，新潟县知事米山隆一在县政府与东京电力控股公司董事长数土文夫等人举行会谈。（共同社）

【共同社1月5日电】新潟县知事米山隆一5日在县政府与东京电力控股公司董事长数土文夫和社长广濑直己首次会谈，米山就县内的东电柏崎刈羽核电站的重启表示谨慎姿态称，“若不进行（福岛核事故原因等的）三项验证就无法讨论重启，预计验证需要数年时间”。东电作为推进经营重组的核心力争尽快重启核电站，但米山的表态再次凸显出实现重启的困难。

新潟县计划在该县独立验证福岛核事故的“技术委员会”之外再设立两个委员会，分别就事故对健康的影响及柏崎刈羽核电站的疏散计划进行验证。数土回应称“将认真对待验证”。

东电估计报废和赔偿等事故相关费用总额约达22万亿日元左右（约合人民币1.3万亿元），因此将通过与其他公司重组或整合核电及输配电业务等来加快根本性改革。数土强调：“将摆脱至今为止的经营意识和体制，进行经营改革。”

数土在会谈后对媒体表示：“（要实现重启）无论核电站所在地的人们态度如何严厉都必须优先对待。作为经营者必须做好思想准备”，他指出核电站存在长期停运的可能。

另一方面，米山表示希望对福岛第一核电站及柏崎刈羽核电站进行视察，广濑在会谈后称：“留下的印象是今后还可以继续进行积极的对话。”

会谈原定于去年11月举行，后因福岛县近海发生地震和新潟县内养鸡场检测出高致病性禽流感病毒而推迟。

这是数土2014年4月就任东电控股董事长后首次与新潟县知事会谈。（完）