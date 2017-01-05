关注：新潟县与东电分歧难消 重启核电站讨论或成持久战

新潟县与东电分歧难消 重启核电站讨论或成持久战 1月5日，东京电力控股公司董事长数土文夫（左中央）等高层与去年10月上任的新潟县知事米山隆一（右中央）举行了首次会谈。（共同社）

【共同社1月5日电】东京电力控股公司董事长数土文夫和社长广濑直己等高层5日与去年10月上任的新潟县知事米山隆一举行了首次会谈。东电有意借县知事易人的机会与该县重新建立信赖关系，准备加紧展开作为推进经营重组核心的柏崎刈羽核电站重启工作。但米山不改对重启的谨慎姿态，双方之间也凸显出距离感。围绕同意重启的讨论或将成为一场持久战。

▽第一步

“不会中断有关重启的讨论。”米山在会谈后向媒体强调了今后会继续与东电对话的姿态。

对于采取比前知事泉田裕彦更灵活应对的米山，东电董事长数土也在会后称“很高兴能确认将县民放在首位的基本方针是一致的”，对构筑良好关系表示了期待。

经济产业省的专家会议去年12月汇总的有关东电重组的建议书将重启柏崎刈羽核电站作为大前提。由于县知事的同意对重启不可或缺，为打通道路，经产省与东电曾摸索尽快举行会谈。

因地震等两度推迟的会谈得以实现，经产省干部也放心地称“这是（走向重启的）第一步”。

▽焦急

东电方面对于修复在前知事泉田时代降温的与新潟县的关系感到焦急。

泉田主张“不对福岛核事故进行验证就无法开始有关重启的讨论”。东电曾在没有事先向当地进行说明的情况下，向原子能规制委员会申请基于新安全标准的审查。当时，泉田斥责前来会面的东电社长广濑直己称：“为什么要着急？比起消除不安情绪，金钱更重要是吗？”就此停止了会谈。

东电陷入了“甚至都不知道如何让对方重返谈判桌的状态”（东电高层语）。

正因为米山提出将继承泉田的路线，东电内部也出现了“能进行普通对话，开始改善关系就已足够”（东电新潟总部相关人士语）的意见。

▽前景不明

不过，米山在会谈中称“不对福岛核事故进行验证就无法讨论重启”，多次重复与泉田相同的主张。他还表示验证的时间“不试不知道”，展现了重启需要数年时间的看法。

该看法与东电方面存在巨大差距，尽快重启仍是前景不明。尽管数土期待米山“应该会作出合乎逻辑的判断”，但要说服凭借对重启亮明慎重态度而当选的米山难度很大。（完）