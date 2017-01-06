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日本造纸公司涉足中草药材和保健茶

2017年01月05日

日本造纸公司涉足中草药材和保健茶

日本造纸公司涉足中草药材和保健茶

图为SUNROUGE保健茶的茶叶。图片有日本制纸公司提供。（共同社）

　　【共同社1月5日电】日本大型造纸公司利用在造纸原料林基地培育中积累的知识经验，努力拓展与中草药材和保健茶等植物相关的业务。随电子媒体的普及，国内市场纸张需求量持续减少，造纸公司谋求实现业务多元化。

　　王子控股公司成功研发出可在2年内收获甘草的技术。甘草是约70%的中药使用的药材。迄今为止，日本国内人工栽培的甘草有效成分往往无法达标，即使能够达标收获也需五六年时间。甘草还广泛应用于化妆品和食品之中。

　　日本国内现在使用的甘草依赖从国外进口的野生甘草，但是因担忧乱采药草导致资源枯竭，中国开始对甘草出口设限。王子控股研发的种植技术或可以使国产甘草普及。该公司正在北海道下川町和栗山町进行试种，并称其为“公司新业务的支柱之一”。

　　日本制纸公司则利用独家技术成功提高SUNROUGE茶树苗产量。迄今为止，SUNROUGE茶树苗增产都是一个难题。日本制纸已经面向鹿儿岛县德之岛等地的部分农户进行销售。

　　据悉，持续饮用SUNROUGE茶具有有效抑制因年龄增加引起的认知能力退化等功能，已经通过动物实验获得证实。日本制纸今后还将对其预防认知障碍症（俗称痴呆症）的效果进行研究。据悉，SUNROUGE茶还具备预防代谢综合征、抑制饭后血糖上升等功效。日本制纸公司宣传SUNROUGE茶的功效，积极谋求拓展销路。（完）

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