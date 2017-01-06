详讯：日本决定临时召回驻韩大使

【共同社1月6日电】鉴于韩国釜山的日本总领事馆前被设置象征受害慰安妇的少女像，作为当前的对抗措施，日本政府已作出临时召回驻韩大使长岭安政等决定。日方认为韩方此举违反了切实履行日韩有关慰安妇问题共识的精神。日本官房长官菅义伟6日在记者会上透露了上述消息，并批评称：“此事将对日韩关系造成不好的影响。侵犯领事机构的威严等。极为遗憾。”

韩国外交部发言人对日方的措施发表评论，称“非常遗憾”。此事可能会对一直在应对朝鲜问题上加强合作的日韩关系以及日美韩三国合作造成负面影响。临时召回日本驻韩大使的措施在2012年8月时任韩国总统李明博登上竹岛（韩国称独岛）时曾经采取过。

除此之外，旨在恢复金融危机时相互融通美元等的“货币互换协议”的磋商也将中断。此外，日本还将临时召回驻釜山总领事森本康敬，领事馆职员将暂停参加釜山市的相关活动，日韩副部长级经济合作磋商“日韩高级别经济磋商”也决定推迟进行。

菅义伟在记者会上强调，“将继续向韩国政府和相关地方政府强烈要求撤除少女像。负责任地履行（日韩）共识极其重要。”

日本首相安倍晋三6日与美国副总统拜登通电话。拜登提到慰安妇问题时明确表示，“美国政府支持日韩共识，强烈期待在双方的努力下使共识得到切实履行。”安倍表示，“日韩两国政府负起责任切实履行共识仍然重要。与之相违背的做法没有建设性。”（完）