日美韩举行副外长级磋商 确认将合作应对朝鲜

日美韩举行副外长级磋商 当地时间1月5日，（左起）韩国外交部第一次官林圣男、美国副国务卿布林肯、日本外务事务次官杉山晋辅在华盛顿结束磋商后举行记者会。（共同社）

【共同社华盛顿1月6日电】日美韩三国5日在华盛顿举行副外长级磋商，确认将为应对持续开展核与导弹开发的朝鲜加强合作。美国即将迎来奥巴马和特朗普的政权交接，韩国政局出现动荡，但当天的会议对外展现了“三国团结没有动摇”。

日本外务事务次官杉山晋辅、美国副国务卿布林肯、韩国外交部第一次官林圣男出席磋商。考虑到中国，各方还强调了在亚太地区基于国际法的海洋秩序及南海非军事化的重要性。

布林肯在磋商后的联合记者会上指出，即使是美国政权交接后，采取重视亚太地区的政策仍然符合国家利益。杉山就政权交接后的美国亚洲政策表示“不认为大方向会发生改变”。

有关朝鲜在去年进行2次核试验并多次发射弹道导弹，杉山称“威胁进入了新阶段”。朝鲜劳动党委员长金正恩本月1日称，洲际弹道导弹（ICBM）发射试验准备工作已进入最终阶段，对此林圣男谴责称“这是对国际秩序的挑衅”。

有关限制朝鲜出口煤炭的联合国安理会制裁决议履行，布林肯认为中国“出现了积极迹象”，呼吁为提高制裁效果“需要继续”。

三国之间的磋商前，日美、日韩分别进行了双边磋商。在与林圣男的会谈中，杉山要求撤去位于韩国釜山的日本总领事馆前的象征慰安妇的少女像。据杉山称，林圣男表示韩国政府继续切实履行日韩共识的立场不变。

会谈后，杉山向媒体强调“绝不接受”新少女像的设置，他表示这意味着单方面破坏了确认慰安妇问题“最终解决”的日韩共识重要基础。（完）