话题：岐阜县携手史密森尼馆方 展示在美沉睡的日军航空史

岐阜县携手史密森尼馆方展示日军航空史 在美国首都郊外的史密森尼航空航天博物馆新馆，馆员正在打开原日军战斗机的设计图纸。摄于2016年12月。（共同社）

【共同社华盛顿1月6日电】展示世界飞机的美国史密森尼航空航天博物馆与日本岐阜县、该县各务原市签署了合作协定。史密森尼的展馆内侧沉睡着讲述原日军航空史的珍贵史料。位于各务原市的“各务原航空宇宙科学博物馆”准备大幅增加楼层面积于2017年度内改装，对其而言史密森尼或将成为可依靠的伙伴。

在美国首都华盛顿郊外的史密森尼航空航天博物馆新馆，一边参观向广岛投掷原子弹的B-29轰炸机“艾诺拉･盖号”、航天飞机“发现号”等展品，一边往里走就能来到史料室。一面墙壁是从日本和德国处没收的航空史料目录卡片。

打开抽屉能闻到一丝霉味。目录被细致地进行分类，军机依照不同型号受到保管。就日军樱花特攻机著书立说的纽约州立大学副教授西山崇肯定其价值称：“以技术史料为主，量相当大。”

三菱重工业公司开发的零式舰载战斗机（零式战机）相关史料也很多。其中包括在二战结束前的1945年2月，飞机制造巨头道格拉斯公司汇总的150页详细报告。该报告分析了拆解迫降后由美军带回的机体的性能。报告中冷静地评价道“强度在美国水平之下”、“主机翼后方部分是弱点”。

现在成为航空自卫队岐阜基地的各务原机场也曾被用作开发零式战机。在日本国内留存的机场中历史最为悠久。各务原的博物馆毗邻该基地。

县知事古田肇等人去年9月访美并签署了合作协定。除了就史密森尼出借被视为使用了当时最尖端技术的轰炸机“飞龙”引擎达成共识外，还计划实施专家演讲与博物馆管理员的交流。此举有意让史密森尼积累的知识与经验产生帮助。

各务原的博物馆也将复原战斗机“飞燕”进行展示。在史密森尼找到的飞燕三视图和风洞试验报告预计也将与零式战机的零部件图纸等一同展示。

史密森尼航空航天博物馆馆长约翰･戴利强调了合作的意义称：“航空的发展是在牺牲生命的基础上成立的。希望让年轻人了解科学的重要性。”（完）