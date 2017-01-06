美军进入重启“鱼鹰”空中加油训练状态

【共同社1月6日电】隶属于冲绳县美军普天间机场（宜野湾市）的新型运输机“鱼鹰”去年12月发生迫降事故后停止空中加油训练，驻日美军6日进入了重启该训练的状态。是否已在6号重启尚不清楚。日本政府在未完全查明事故原因的情况下，不到一个月就允许重启，这一应对在冲绳引起了强烈不满。

据关注美军嘉手纳基地（位于冲绳市等处）运用状况的附近居民称，6日上午有两架空中加油机KC-130从该基地起飞。

截至6日晚间，驻冲绳美军未就重启训练接受采访。官房长官菅义伟在记者会上表示：“防卫省未接到报告，现阶段不清楚（是否已重启）。”防卫省冲绳防卫局也表示：“未掌握重启训练的日期和时间。也无意向美军确认。”

事故发生在去年12月13日晚间。在冲绳本岛海域进行空中加油训练时，“鱼鹰”的螺旋桨碰触到输油管造成损坏，飞行变得不稳定，迫降在名护市的浅滩上，机体严重损坏。

美军认为“机体没有问题”并在同月19日恢复了“鱼鹰”除空中加油训练外的飞行。之后告知日本政府希望在1月6日重启训练。

日本政府认为美军对飞行员采取了教育等措施，“广泛采取了被认为有效的对策”，因此允许重启。另一方面也指出“尚未完全查明原因”（防卫相稻田朋美语）。（完）