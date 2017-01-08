金正恩展现谦虚姿态 生日未列入法定节假日

【共同社北京1月8日电】8日是朝鲜劳动党委员长金正恩的生日，可能是其33岁或34岁生日。金正恩去年就任了新设职务党委员长等进一步提高了作为最高领导人的权威，但今年也未将生日列入法定节假日，此外也未发现举行了相关庆祝活动。

据朝鲜消息人士介绍，朝鲜民间流传称尽管金正恩亲信等建议将其生日列入法定节假日，但金正恩本人一直坚决拒绝。有意见指出此举“意在凸显谦虚态度”（专家语）。

有分析认为，金正恩1日发表的新年致辞中罕见地反省称“总是心有余而力不足”，此举也是欲通过展现谦虚姿态提高凝聚力。

另一方面，据韩国媒体《中央日报》报道，去年夏季逃亡至韩国的前朝鲜驻英国公使指出，金正恩的反省发言是因为“感觉到了民众的不满”。朝鲜领导层也可能认为将金正恩生日列为法定节假日还为时尚早。

朝鲜国营媒体8日未提及生日一事，仅报道了金正恩视察平壤的缫丝厂，指示要为国民多生产优质被褥。

朝鲜未公开金正恩的出生年份，已故最高领导人金正日专用厨师、与年幼时的金正恩关系密切的藤本健二（化名）称其生于1983年，但现居美国的金正恩的姑姑向美国媒体称是1984年。（完）