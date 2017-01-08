详讯：安倍敦促韩国撤除慰安妇少女像“以示诚意”

【共同社1月8日电】日本首相安倍晋三在8日播出的NHK电视节目中，就韩国釜山的日本总领事馆前被设置象征受害慰安妇的少女像一事表示“韩国方面必须切实拿出诚意”，表明要求撤除的态度。围绕慰安妇问题的日韩共识，安倍指出即使朴槿惠政府出现更迭也必须履行。外务省8日正式宣布，9日将临时召回驻韩大使长岭安政及驻釜山总领事森本康敬。据日韩外交消息人士称，预计长岭此次回国期间为一周左右。

围绕日韩之间悬而未决的少女像问题，安倍敦促韩方加以应对的做法将不可避免地导致两国关系趋冷。安倍的上述发言于6日录制。

日韩两国政府在2015年12月达成的共识中确认了慰安妇问题得到“最终且不可逆的解决”。基于共识，日本向韩国设立的原慰安妇支援财团支付10亿日元（约合人民币5900万元）的资金，韩国对于首尔的日本大使馆前设置的少女像“将为恰当解决而努力”。

安倍在节目中提到了这一背景，强调：“日本诚实地履行义务。即便（韩国的）政府出现更迭也应履行，这是国家的信用问题。”还表示为撤走大使馆前的少女像“（韩国方面做出努力）是理所当然的”。

长岭回国后可能将向外相岸田文雄等汇报当地局势。鉴于朝鲜强行实施核试验并发射弹道导弹，东亚地区安全环境日趋严峻，日本政府将坚持与美韩两国合作的方针，并维持日韩双边磋商的渠道。

在日本政府的抗议中，釜山当地市民团体去年12月30日设置了少女像。对此日本政府采取4项对抗措施，包括（1）临时召回驻韩大使长岭及驻釜山总领事；（2）中断旨在恢复金融危机时相互融通美元等的“货币互换协议”的磋商；（3）暂停领事馆职员参加釜山市的相关活动；（4）推迟日韩高级别经济磋商。

日本政府曾于2012年8月为抗议当时的韩国总统李明博登上竹岛（韩国名独岛），临时召回了驻韩大使。当时的大使于12天后返回了韩国。（完）