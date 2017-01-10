日本拟在IWC争取更多国家支持捕鲸

【共同社1月10日电】日本政府为在国际捕鲸委员会（IWC）争取更多国家支持捕鲸以恢复商业捕鲸活动，计划从2017年度起加大对相关国家的游说力度。对于有望新加入IWC的国家和反捕鲸国中可能转为支持日本的国家，政府将派遣水产领域的专家呼吁给予支持，推进“构建友情”。

IWC目前有88个成员国。日本力争实现的重启商业捕鲸等重要决定需要全体会议四分之三以上赞成票。但据日本水产厅介绍，支持捕鲸的是日本等39个国家，与反对捕鲸的澳大利亚等49个国家势均力敌，因此实现难度较高。

有鉴于此，水产厅将提供支援，包括水产相关团体向正在研究加入IWC的国家的政府机构长期派遣专家作为顾问，以及举行学习会让对象国的渔业人士养成持续利用水产资源的观念。此外，日本还将加强与已支持捕鲸的国家间的合作。

外务省也将派遣水产相关专家前往有望加入IWC的国家和反捕鲸国中对日方给予一定理解的国家，以当地有识之士和媒体相关人士等为对象举办研讨会。向当地的舆论强调在对资源不造成影响的范围内，持续利用鲸类等的重要性。（完）