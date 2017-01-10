详讯2：丰田宣布今后5年将对美投资100亿美元

丰田宣布今后5年将对美投资100亿美元 图为丰田汽车社长丰田章男1月9日在美国底特律的北美国际车展会场举行记者会。（共同社）

【共同社底特律1月9日电】丰田汽车公司9日宣布，今后5年间将向美国投资100亿美元。社长丰田章男在美国底特律的北美国际车展会场举行记者会透露了这一消息。。这是美国候任总统特朗普5日点名批评丰田在墨西哥新建工厂计划后，丰田公司社长首次举行记者会。此举可能意在通过表示为美国经济做贡献来谋求特朗普的理解。

但丰田公关部门就墨西哥工厂表示“现阶段计划不变”，能否成功化解特朗普的批评尚无法预料。

丰田章男表示“我们在美国拥有13.6万名伙伴（员工）”，强调在美国的实际成绩。他还指出，丰田的全球最大工厂在美国，凸显为增加就业岗位作出的贡献。他还介绍称：“过去60年中，我们在美国累计投资了220亿美元。”似乎还意在强调特朗普总统任期内将维持对美投资步伐。

100亿美元除了用于开发新款车型和提升工厂生产能力外，还将投资美国国内的人工智能（AI）研发基地和设在德克萨斯州的“丰田北美总部”。

特朗普5日就丰田在墨西哥建厂计划表示，“没门！要么在美国建厂，要么就支付巨额关税”，欲使其改变计划。重视就业的特朗普持续出现干涉各汽车厂商生产计划的发言，但各公司反应并不相同。

日产汽车社长卡洛斯·戈恩9日在车展会场向媒体表示，“我们只是按照规则做事”，表示将关注事态的发展。本田社长八乡隆弘当天也表示：“将在维持一贯的（投资）计划的同时继续拓展业务。”（完）