丰田表明重视美国态度 或着眼新政府强调经济贡献

【共同社1月10日电】丰田汽车公司10日宣布，今后五年将向美国投资100亿美元。除用于在美国陆续增强工厂外，还将用于扩充人工智能（AI）等研发费用。投资内容虽维持了一贯计划，但明确显示出规模之大。此举可能是瞄准美国候任总统特朗普即将上台，旨在强调对美国经济的贡献。

社长丰田章男在美国底特律的北美国际车展会场称：“过去六十年中，我们在美国累计投资了220亿美元。今后我们将在短短五年中投入100亿美元。”副社长伊地知隆彦10日在名古屋接受采访，称“这是今后也将在美国履行企业责任的表现”，就丰田重视美国的姿态寻求理解。

丰田全球销量中，包括加拿大在内的北美地区约占三成。丰田海外生产基地约有50处，有10处集中在美国。

丰田2014财年与2015财年面向北美的设备投资额均为约2300亿日元（约合人民币140亿元），2016年度将超过3200亿日元。丰田计划把多种车型实现零部件通用化，向工厂引进提高车辆性能的“TNGA”（Toyota New Global Architecture）设备。

丰田正在2016年1月于美国成立的新公司推进AI研发，自动驾驶、机器人开发相关投资也将增多。

特朗普批评了丰田在墨西哥新建工厂的计划，暗示将采取提升关税的对抗措施。随着丰田等大型车商在墨西哥设置面向美国市场的工厂，汽车零部件制造商迄今也陆续进驻墨西哥。

丰田准备维持在墨西哥新建工厂计划，但通过对美国的巨额投资能否赢得特朗普的理解尚无法预料。一家零部件巨头的高层称“（提升关税）将成为阻力”，正加强警戒。（完）