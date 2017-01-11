日本政府探讨明年中期公布新年号

【共同社1月11日电】多名日本政府相关人士11日透露，围绕天皇退位的法律完善事宜，政府计划在新天皇即位的半年至数月前公布新年号。政府正在探讨“2019年1月1日新天皇即位，从当天起适用新年号”的方案。此举旨在留出准备时间，减小对国民生活的影响，使新天皇即位和当天改元成为可能。政府设想的是当今天皇在2018年（平成30年）12月31日退位。

如果提前公布年号，就有利于确保日历等各种出版物以及使用年号的公共机关等修改系统的时间。

改元存在多种方式：（1）同“大正”、“昭和”一样，继承皇位当天起适用新年号的“即日改元”；（2）同“平成”一样，新天皇即位次日起适用新年号的“次日改元”；（3）即位第二年的元旦起适用新年号的“逾年改元”。

采用平成年号时，因通过政令决定年号的《年号法》程序上难以“即日改元”，于是采用了“次日改元”。

据政府相关人士透露，昭和天皇在1988年9月大量吐血、病情恶化时，“逾年改元”一度被讨论过。

此次并非天皇去世导致的换代，而是提前通过政令制定新年号并公布，因此政府认为“即日改元”也是可能的。

政府考虑到天皇在去年8月的视频讲话中提及“平成30年”，设想天皇在2018年12月31日退位、皇太子于次日即位。政府正争取在本月20日开幕的例行国会上通过仅限当今一代天皇退位的特别法。

关于新年号，为了以防万一，内阁官房平素就会暗中委托学者等考虑候补年号。因此，政府判断可以提前公布新年号。（完）