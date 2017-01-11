独家：朝鲜要求在联合国新设论坛 拟强调制裁不恰当

【共同社纽约1月11日电】朝鲜常驻联合国代表慈成男10日在纽约的联合国总部与联合国负责政治事务的副秘书长费尔特曼会谈，要求设立由法律专家组成的国际性论坛，验证安理会对朝制裁决议的法律依据。有分析认为，此举旨在向国际社会强调对朝制裁决议不恰当。朝鲜外交消息人士透露了该信息。

消息人士透露说，朝鲜也同意20日将上台执政的美国特朗普新政府参加论坛。朝方的意图可能在于，借此朝着重启在现任奥巴马政府时中断的美朝对话的方向迈进。尚不清楚朝鲜的要求是否会被正式讨论。

会谈中，慈成男提出希望在各国有驻联合国代表处的纽约或日内瓦，尽快设立论坛。虽然具体形式和规模尚不清楚，但朝鲜外交消息人士就主导对朝制裁的美国是否参加表示“这是一个国际性论坛，没有排除（美国）的理由”，展示出愿意接纳的姿态。

据悉，费尔特曼对慈成男的提议回应称“会与相关负责人磋商”。联合国发言人在接受共同社采访时证实两人举行了会谈，但未透露具体的交谈内容。

慈成男5日向联合国秘书长古特雷斯递送书信，主张朝鲜劳动党委员长金正恩表示准备工作已进入“最后阶段”的洲际弹道导弹（ICBM）发射试验是“合法的权利”。有意见指出，朝鲜以继续开发核及导弹为前提，正在为了打破国际包围网，加强对联合国施加影响。

朝鲜去年强行实施了2次核试验。安理会每次都通过了制裁决议，内容包括对朝鲜主要外汇收入来源的煤炭出口加强限制等。据称，中国作为最大的进口国如果严格履行决议，将对朝鲜经济造成较大打击。（完）