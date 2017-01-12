详讯：日经产相赴俄磋商经济合作 俄高官称安倍或4月访俄

【共同社莫斯科1月12日电】日本政府的俄罗斯经济领域合作担当相（经济产业相）世耕弘成11日访问莫斯科，为日俄经济合作具体化与俄第一副总理舒瓦洛夫举行了会谈。舒瓦洛夫称，预计日本首相安倍晋三将于4月访俄。

俄总统普京去年12月访日期间邀请了安倍访俄。安倍已表示为推进包括北方四岛领土问题在内的日俄和平条约缔结谈判，有意于今年上半年访问俄罗斯，两国之间的协调工作似乎正在推进。

预计安倍今年也将出席9月在俄远东符拉迪沃斯托克召开的“东方经济论坛”。舒瓦洛夫在会谈伊始谈及安倍今年计划于4月与9月两次访俄，肯定两国首脑交流“很认真”。

关于安倍去年5月在俄南部索契举行的日俄首脑会谈上所提出的8项经济合作方案，世耕与舒瓦洛夫就推进具体化达成了一致。据日方介绍，特别是围绕儿科、预防等医疗领域的合作展开了深入讨论。据称会谈中未谈及北方四岛上的共同经济活动。

普京访日期间，日俄民间企业就68个项目达成了协议。预计投资与贷款等总额约为3000亿日元（约合人民币180亿元），但俄方此前指出几乎均为备忘录阶段，要求推进项目的具体铺开。

世耕11日还作为自民党部分参议员成立的“日俄议员恳话会”主席，与俄罗斯联邦委员会国际问题委员会主席科萨乔夫聚餐。（完）