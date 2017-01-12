详讯：美候任国务卿表示对尖阁诸岛有防卫义务

美候任国务卿表示对尖阁诸岛有防卫义务 图为美国候任总统特朗普定为国务卿人选的蒂勒森。（Getty=共同社）

【共同社华盛顿1月11日电】对美国候任总统特朗普定为国务卿人选的原石油巨头掌门人蒂勒森的参议院外交关系委员会提名承认听证会11日下午继续举行。蒂勒森确认，若中国进攻尖阁诸岛（中国称钓鱼岛），“将基于承诺对日防卫的协定进行应对”，表达了这属于《日美安保条约》适用范围的态度。

尖阁防卫义务在日美首脑会谈等高官磋商中被多次明确提及。特朗普新政府也将继承美国历代政府的立场。

国会中还有意见对起用与俄罗斯关系深厚的蒂勒森感到担忧，不过参议院外交关系委员会主席寇尔克在听证会后向媒体表示“感觉很好”，表示预计会获得承认。

蒂勒森在听证会上回答参议员卢比奥的提问时强调“美国在亚洲地区与日本及韩国长期维持着同盟关系”。

蒂勒森断言，在包括尖阁的东海上空划设防空识别区是“违法行为”。他指出，中国在南海推进的人工岛建设“是重大关切事项”，表明将要求停止建设。鉴于盟国菲律宾正接近中国，他强调将“重新开始”与东盟（ASEAN）各国的关系构建。

有关朝鲜核问题，他提及若中国不切实履行联合国安理会对朝制裁决议，“探讨敦促中国遵守的措施较为妥善”。他还表示，为使制裁产生实效“将携手日韩两国”。有关特朗普在选举中一度提出的允许日韩拥有核武器论，他表示“无法赞同”。

有关跨太平洋伙伴关系协定（TPP），特朗普预告将退出，但蒂勒森称对于TPP“没有反对”。（完）