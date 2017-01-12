分析：自由贸易体制产生动摇 贸易战或不再遥远

【共同社华盛顿1月12日电】美国候任总统特朗普在当选后首次记者会上称，会对将生产基地转移到海外的企业产品征收高额关税，源自美国的贸易战争开始带有现实意味。第二次世界大战后一直以来支撑经济的自由贸易体制正在动摇。

特朗普威胁打算在墨西哥建设工厂的丰田汽车等厂商称“要么在美国建厂，要么支付巨额关税”，如果不撤回在墨西哥的建设计划，将会对在墨西哥制造的汽车征收35%的关税。

美国与加拿大、墨西哥签订了北美自由贸易协定（NAFTA），规定区域内的汽车不征收关税。特朗普有意通过重新谈判改变协定内容，使高关税成为可能。如果加拿大和墨西哥不同意重新谈判，将不惜退出协定。

特朗普还将矛头指向了从与美国的贸易中获得巨额盈利的中国，明确表示“要对从中国的进口商品征收45%关税”。专家中有意见认为，若运用赋予总统很大权限以纠正不公平贸易的美国贸易法等，可以对墨西哥和中国的进口商品征收高关税。

若果真如此，难免会有其他国家向世界贸易组织（WTO）申诉美方违反规则。而特朗普在竞选时也表示：“WTO很过分，退出也是有可能的。”即将引领世界第一大经济体的特朗普若否定自由贸易体制的基础，也有可能会出现很多国家追随，保护主义抬头引起的国际对立招致大战的噩梦或将重现。（完）