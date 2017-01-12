分析：中曾根首次访美欲打造强势领导人形象

【共同社1月12日电】日本前首相中曾根康弘上任后首次访美期间，曾表示愿意接受美方提出的日本增加安保领域财政负担要求等加强日美关系的举动，其目的是为了打造一个与美国共同对抗苏联威胁的“强势领导人”形象。中曾根的做法固然有助于构筑两国首脑间的信任关系，但另一方面也可谓是如今在国际贡献的名义下日本为美国承担安保领域负担这一格局的根源所在。

中曾根在与美国时任总统里根的首次首脑会谈中表示，“能对抗苏联核战力的只有美国的核战力。”这一发言来自于他认为基于日美安保体制的威慑力对于威慑苏联而言不可或缺。

美国国内当时受累积的财政赤字影响，要求同盟国负担军费的呼声高涨。在贸易摩擦愈演愈烈的情况下，中曾根应该是配合提供武器技术回应美国的要求，从而保持日美关系的稳定。但当场就表态答应承担资金的做法也可能给外界一种日本只要一被施压就会追随美国步伐的印象。

美国候任总统特朗普也曾提到要求日本增加驻日美军驻留经费负担，今后有关日美同盟何去何从必然将成为讨论的对象。在美国全球战略中，日本如何实现国家利益，首脑外交记录中有不少值得吸取的教训。（完）