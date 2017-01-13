详讯：安倍会晤杜特尔特 宣布援菲1万亿日元

安倍与杜特尔特举行会谈 1月12日，日本首相安倍晋三（左）在菲律宾首都马尼拉的马拉卡南宫与该国总统杜特尔特举行会谈。（共同社）

【共同社马尼拉1月12日电】日本首相安倍晋三12日下午在菲律宾首都马尼拉的马拉卡南宫与该国总统杜特尔特举行会谈，表示今后5年包括政府开发援助（ODA）和民间投资将提供1万亿日元（约合人民币600亿元）规模的援助。考虑到南海问题，双方一致认为“法治”很重要。为了帮助菲律宾建设地铁等，双方就设立“经济合作基建联合委员会”达成一致。

作为反恐对策的一环，当天还举行了有关日本向菲律宾海岸警卫队提供小型高速艇的交换文件签字仪式。日本旨在进一步加深两国在安全和经济领域的关系。

会谈结束后，安倍在与杜特尔特的联合记者会上就1万亿日元的援助强调称“将创造商机，集政府和民间的力量支持菲律宾的国家建设”。联合委员会由两国相关省厅的负责人等组成。今后计划由委员会讨论谋求合作的项目。

关于南海问题，安倍谈及了去年7月否定中国南海主权主张的仲裁法院仲裁结果。并表示“以仲裁结果为依据”，对杜特尔特的应对举措表示肯定。安倍还明确表示，加大支援力度来提高菲律宾的海上安全保障能力。

杜特尔特表示：“为了确保领海安全，将推进法治。”并在会谈中称：“在所有领域都支持日本。”

关于杜特尔特正在大力打击非法毒品问题，安倍表示：“将在完善相关设施，制订治疗计划方面提供援助。”安倍还表示有意对杜特尔特的故乡棉兰老岛的治水工程提供援助。

两国首脑计划13日在棉兰老岛的达沃市举行会谈。据菲律宾方面介绍，安倍是杜特尔特就任总统以来首位访问菲律宾的外国首脑。

安倍12日从东京羽田机场乘坐政府专机启程赴菲律宾、澳大利亚、印度尼西亚、越南四国访问。并抵达首站马尼拉。（完）