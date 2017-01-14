详讯：东京丰洲市场地下水最终监测显示苯超标79倍

【共同社1月14日电】14日获悉，全球知名水产批发市场筑地市场（东京都中央区）搬迁目的地丰洲市场（江东区）地下水监测调查最终结果显示：检测出的有害物质苯最大含量是环境标准值的79倍。讨论土壤污染对策的“专家会议”主席、放送大学和歌山学习中心所长平田健正召开记者会，表示将在近期再次进行调查，3月内公布调查结果。此事可能对东京都知事小池百合子判断是否搬迁的时期产生影响。

在东京都政府当天下午召开的“专家会议”上，该数据被作为初值汇报。小池在都内接受媒体采访时表示：“超出预想的高数值令人吃惊。专家会议将进行科学分析。”

据东京都介绍，在201处调查地点中，有72处检测出苯，或检测出最大含量为环境标准值3.8倍的砷，以及环标规定不应被检出的氰。去年9月公布的第8次调查中，共在3处检测出环境标准值1.1～1.4倍的苯和标准值1.9倍的砷。

平田指出，这种数值急剧上升的情况几乎没有先例。除缩短调查间隔之外，为提高精确度，将委托3个团体实施调查。有委员提出，原因可能在于地下水管理系统或是水采样使用的观测井等。也有意见对调查方法是否恰当提出了质疑。

地下水监测调查开始于2014年11月。前七次调查结果均低于标准值。

根据小池去年11月公布的截至搬迁的进度表，专家会议与市场问题项目小组（PT）将在今年4月～5月对未实施“填土”这一土壤污染对策的丰洲的安全性进行确认。

环境影响评估手续将于同年6月～7月实施。如果变更环评即可，那么在夏季决定是否搬迁的基础上，预计需要花费约6个月进行追加施工。丰洲的启用时间最快是今年年底至2018年春季之间。

平田在记者会上表示，原计划4月汇总的报告书“将稍有延后”。（完）