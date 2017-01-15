分析：日澳联手防止与美国的同盟关系“空洞化”

【共同社1月15日电】日本首相安倍晋三14日在访问地悉尼与同为美国盟友的澳大利亚的总理特恩布尔举行会谈，对亚太地区美国角色的重要性进行了再次确认。这可谓向提出“美国第一主义”的候任总统特朗普发出了寻求重视同盟关系的讯息。日澳双方都警惕“视美国态度的不同可能招致同盟空洞化”（外交消息人士语）。安倍想要同澳大利亚共同努力，使美国不要减弱对亚太地区事务的参与度，但道路并不顺利。

▽展示团结

14日下午在悉尼的总理公邸，日澳两国首脑举行会谈后一同出席了在草坪上举行的联席记者会。特恩布尔强调称：“要与美国下一届政府密切合作，努力应对地区课题。”安倍也保持步调一致称“与美国新一届政府也将牢固合作”。

特恩布尔在党首选举中击败被称为安倍盟友的时任总理阿博特，并在上台后选择法国而非日本建造澳大利亚新一代潜艇。对曾争取获得订单安倍而言，可谓仍然心存芥蒂。

但是，在必须联手应对到来的“特朗普时代”这一点上，双方立场无疑是一致的。在会谈举行前，安倍和特恩布尔向媒体公开了在悉尼湾不打领带畅谈的样子，展示出日澳团结。

▽说服工作

澳大利亚也期待与日本合作。澳大利亚杂志《Strategist》的分析家戴维･兰（音译）称：“澳大利亚政府应积极运用与成为长期政权的安倍首相的关系。”澳大利亚下任驻日大使谈及抱负称：“除了已有的牢固的经济关系之外，还要继续强化战略性的防卫关系。”

目前双方的课题是要说服宣称要退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）的特朗普。日本政府正在研究的方案是与澳大利亚一道向特朗普说明“若不参加，美国在亚太地区的存在感会降低，有损利益”，来促使其回心转意。

在安保领域，将呼吁与盟国合作来维持和平符合美国的国家利益。日本政府消息人士谈及主张重视亚洲地区的美国候任国防部长马蒂斯的发言，期待地表示“我想（美国)会冷静加以应对的”。

▽多事之秋

安倍准备根据此次访问结果，推进将于特朗普上台后的1月下旬举行的日美首脑会谈相关准备工作。

但这是很大的难题。特朗普去年11月21日宣告要退出TPP，这是在安倍造访纽约的特朗普住所之后不久。特朗普此举并没有顾及前来访问时赠送高级高尔夫球杆等想要构建信赖关系的安倍的面子。

在今年1月11日的记者会上，特朗普将矛头指向中国以及日本，表达了对“因贸易不均衡而损失大量金额”的不满。其发言也没有要顾及日本的样子。一名外交消息人士坦言道：“对于不得不依赖美国的国家而言，这是多事之秋的开始。”（完）