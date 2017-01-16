日本复兴厅调查地震灾区政府临时职员留任意向

【共同社1月15日电】日本复兴厅以旨在弥补东日本大地震灾区地方政府人手缺口而临时录用的“固定任期职员”为对象，开始进行期满后是否希望留任的意向调查。中央政府将对有意向的人员进行提供信息等支持。有意让作为熟悉灾后重建工作推进方法的经验人员继续效力，并推动消除灾区苦于慢性人手短缺的不安。

据总务省介绍，岩手、宫城、福岛三县的固定任期职员截至去年4月为1738人。任期根据地方政府而各异，但一般为三年，最长为五年。地震即将过去六年，若期满职员相继离职，或将给重建工作造成不便。

意向调查除去已决定期满后前往民间企业复职等人员，以约千人为对象实施。如果有继续在灾区工作的意愿，中央政府将进行支持，如动员地方政府同意破例延长任期，或提供其他地方政府的人才招聘信息。

据称，若年龄和职务经验等符合地方政府要求，还将促进员工转正，希望还能有利于增加灾区定居。意向调查结果最早将于本月内汇总。

灾区地方政府有必要确保应对庞大重建工作的人手，除临时录用固定任期职员外，还接受来自全国各地方政府的援助派遣。截至去年4月，向受灾三县派出的援助派遣职员为2071人。（完）