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2017年01月16日 14時42分

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分析：日本全球最小运载火箭发射失败 商用计划受挫

2017年01月16日

　　【共同社1月16日电】日本15日发射将人造卫星送入轨道的世界最小运载火箭“SS-520”4号机，但宣告失败。该火箭由宇宙航空研究开发机构（JAXA）研发，作为“超小型卫星”专用火箭被寄望于实现商用。研发旨在通过使用市售零部件降低成本，但却遭遇挫折。

▽市售零部件

　　相关人士在鹿儿岛县肝付町举行的记者会上介绍发射失败一事，表情僵硬地表示“对于这一令人遗憾的结果，感到很羞愧”。火箭在发射的瞬间成功升空，但约20秒后与地面的通讯中断。

　　负责研发的JAXA副教授羽生宏人就通讯中断的情况说明称“感觉是突发状况”，反复强调为找出原因需要今后进行分析。

　　记者会上的提问集中于采用市售零部件对火箭的影响。为降低成本，除电池外，火箭还使用了也用于家电和手机的电子产品。重视可靠性的太空开发多使用专用零件部，但因成本较高，如今使用市售零部件已成为全球潮流。

▽商用

　　研发运载的卫星的东京大学教授中须贺真一表示：“卫星已开始利用市售零部件，但火箭尚未有成功先例。重要的是查明原因，有助于今后的研发。”

　　超小型卫星的商业利用已在全球推广，因此作为发射手段的小型火箭备受关注。

　　随着超小型卫星零部件的小型化，即使大小仅几十厘米也可用于地球观测、通讯等。由于超小型卫星的制作时间短，费用约在数千万至数亿日元，相对低廉，因此拥有广泛的研发基础，亚洲等的发展中国家也积极致力于此。

　　全球重量小于10公斤的卫星数量激增。据九州工业大学教授赵孟佑介绍，2014年共发射了140颗，是2012年的7倍。

▽风投企业

　　超小型卫星的发射基本都是利用搭载大型卫星的H2-A等大型火箭的空档，因此发射时间和轨道由大型卫星的情况所决定。研发更为便利的小型火箭需求高涨，JAXA此前曾考虑将此次的火箭技术转用于民间。

　　北海道风投企业星际科技（Interstellar Technologies）正在研发全长约10米的火箭，通过使用低价零部件将发射成本控制在数千万日元，计划最快今春开展试验发射。

　　该公司的火箭与JAXA的原理不同，但社长稻川贵大表示：“希望（JAXA）公开数据和分析结果。不要将失败看作坏事，应当努力积累成功的经验、提高可靠性。”（完）

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