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2017年01月17日 17時59分

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天皇退位论点整理或不提及法律形式

2017年01月17日

　　【共同社1月17日电】日本政府相关人士16日透露，讨论天皇退位问题的专家会议（主席为经团联名誉会长今井敬）正在考虑在23日即将公布的论点整理中，不提及是否修改《皇室典范》等实现退位的具体法律形式的方案。根据设想，论点整理将只把退位分为“仅限当今天皇一代”和“制度化”两种方式列举肯定意见及课题，对朝野各党近日将全面展开讨论加以顾及。

　　据悉，这样做是考虑到如果在论点整理阶段就提及法律形式，可能会因为“先有结论”而招致国会方面的批评。不过，预计写明与制度化相比，仅限当今天皇一代退位的方式优点更多这一归纳方向不会改变，间接展示特别法的优势。

　　专家会议的讨论一致认为可延续至未来的退位制度化存在困难。在完善法律方面，关于仅限当今天皇一代的特别法有两种方案被提出，一是从《皇室典范》中独立出来，二是在典范附则中设置依据规定。预计论点整理将收录这两种方案，同时也会把通过修改《皇室典范》实现制度化的方案一并写入。

　　预计论点整理还将涉及代行国事行为的“摄政”及国事行为的临时代行，作为无需退位就能减轻公务负担的措施。专家认为无论采取何种方式都存在诸多课题。（完）

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