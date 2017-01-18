分析：中国访日游客人均支出减18.4% 关税上调成主因

【共同社1月18日电】日本观光厅17日公布的2016年访日游客消费额显示，中国大陆游客与前年相比的增幅仅为4.1%，与27.6%的人数增幅相比差距较大。人均支出减少18.4%，反映出“爆买”势头减弱。除日元升值因素的拖累外，中国政府上调游客回国入境时的关税也产生了一定影响。

中国大陆游客消费总额为1.4754万亿日元（约合人民币897亿元），与访日游客数量排在第二位的韩国和第三位的台湾等地相比拉开较大差距，继续处于突出位置。但从消费额变化情况来看，中国大陆游客的消费额增幅与韩国（18.9%）、美国（17.4%）、香港（12.2%）等地游客相比呈现鲜明对比。

中国大陆游客人均支出为23.1504万日元，远高于所有外国游客平均支出额，但人均支出额降幅也高于韩国（6.5%）和台湾（11.1%）。

中国政府去年4月上调了对海外购买商品征收的关税。据日本观光厅去年11月对约400名访日中国游客展开的调查结果显示，以上调关税为由控制购物的回答高达44.6%。控制支出的商品种类较多的是电器产品、化妆品和香水。

此外，回答网购普及后即便身在中国也能购买日本商品，因而控制在日期间购物的比例也占到22.4%。（完）