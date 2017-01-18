聚焦：安倍欲扮演美亚桥梁角色 菲澳等国各有算盘

【共同社1月18日电】日本首相安倍晋三结束了对东南亚与澳大利亚共四国的今年首次外访，其间流露出牵制中国的海洋活动，扮演与美国下届特朗普政府之间桥梁角色的意向。“特朗普旋风”正式刮起之前，安倍希望与亚太地区重要的友好国家建立起个人信赖关系，以期进一步巩固日美同盟。然而，各国的外交也有自己的算盘，同时与中方也保持往来。如何周旋于不确定因素增加的全球，安倍的手腕将在今后继续受到考验。

▽愿意跑腿

13日安倍在菲律宾总统杜特尔特位于达沃的家中享用该国传统糯米料理、香蕉花色拉等早餐，杜特尔特甚至向安倍炫耀了卧室的蚊帐。据悉，这是去年6月上台的杜特尔特首次邀请外国首脑前往家中。

日本首相官邸相关人士指出，“安倍首相愿意跑腿，迅速打入了对方内部。”在澳大利亚，该国总理特恩布尔向安倍介绍了眺望住所附近的悉尼湾的景致。访问越南期间，安倍与越共中央总书记、国家主席、总理及国会主席悉数会面。

▽亚洲声音

安倍在各会谈中视为首要课题的是针对中国南海军事基地化等确认“法治”与“自由公平的市场”。在正着手协调希望尽快举行的日美首脑会谈上，毫无疑问安倍希望传递这一声音，确保美国继续参与亚太事务。

16日安倍在总结外访的记者会上充满信心地表示，“在日美同盟这一坚实的基础上，将进一步夯实亚洲、环太平洋地区至印度洋的和平与稳定。日本将继续为此发挥巨大作用与责任。”

▽平衡外交

中国外交部发言人在第一时间炮轰安倍此次外访，称其“挑拨离间，渲染所谓地区紧张。”

与此同时，各国也在不断增进与GDP升至全球第二的中国的双边关系。杜特尔特并没有改变就任后迅速升温的对华关系。特恩布尔曾参与投资中国矿产，重视对华经济关系。而对于拥有大量伊斯兰信徒的印尼总统佐科而言，需要时刻关注以排外言论出名的特朗普的动向。越共中央总书记阮富仲本月12日刚刚与中国国家主席习近平举行了首脑会谈。

为维系与亚洲各国的关系，安倍还决定实施大规模援助。自民党内有人不无担忧地表示，“亚洲许多国家都开展着与中国的平衡外交。从某种程度上来说，靠此顺利得到日本的援助。”（完）