Close

共同网

2017年01月18日 19時46分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

九州电力玄海核电站3、4号机组通过审查

2017年01月18日

九州电力玄海核电站3、4号机组通过审查

九州电力玄海核电站3、4号机组通过审查

图为佐贺县玄海町的九州电力公司玄海核电站。摄于2016年12月。（共同社）

　　【共同社1月18日电】日本原子能规制委员会18日召开例会，正式敲定了“审查书”认为九州电力公司玄海核电站3、4号机组（位于佐贺县玄海町）符合新监管标准。这是日本第6例审查合格的案例。

　　今后在实际重启之前还需经过征求当地同意等手续，可能需要花费1年左右的时间。玄海町町长岸本英雄对尽快表示同意态度积极，但该县的伊万里市等周边地方政府对于重启仍有异议，同意手续如何推进仍不明朗。方圆30公里内大量离岛居民的疏散也是一个难题。

　　鉴于过去曾发生过灾难性喷发，九电计划对核电站方圆160公里范围内的阿苏破火山口的火山活动持续开展监测。会议对这一方针进行了确认。在征集公众意见时，有意见指出反复遭遇强震的熊本地震的经验未得到体现，但规制委认为“新标准没有必要立即调整。今后将根据需要开展讨论”。

　　如果有2个核电机组重启，预计乏燃料池将在数年后装满。九电考虑的解决方案是缩小池中燃料的间隔以提高贮存能力，但规制委委员长田中俊一要求采用以金属容器保存的“干式贮存”，他在会上称：“包括九电方案的好坏等在内，需要在今后切实开展审查”。

　　九州电力公司于2013年7月提出审查申请。该公司起初计划新建“免震重要栋”并在其中设置“紧急时对策所”作为重大事故处置中心，但在审查期间撤销了计划，变更为抗震结构的设施。

　　九州电力将在今年3月底前完成抗震加固等安全措施工程，根据计划3号机组将使用钚铀混合氧化物（MOX）燃料进行钚热发电。（完）

栏目

返回上一页

相关报道
编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
新品上市
独家频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年01月12日话题：日本2.5次元舞台剧在中国引发热潮
  2. 2017年01月12日华为技术中标俄方在北方四岛的通信网铺设调查项目
  3. 2017年01月11日独家：朝鲜要求在联合国新设论坛 拟强调制裁不恰当
  4. 2017年01月12日特朗普当选后首次记者会称欲对离美企业征高关税
  5. 2017年01月11日小池称将由东京都主导奥运费用分担磋商

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网