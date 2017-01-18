九州电力玄海核电站3、4号机组通过审查

【共同社1月18日电】日本原子能规制委员会18日召开例会，正式敲定了“审查书”认为九州电力公司玄海核电站3、4号机组（位于佐贺县玄海町）符合新监管标准。这是日本第6例审查合格的案例。

今后在实际重启之前还需经过征求当地同意等手续，可能需要花费1年左右的时间。玄海町町长岸本英雄对尽快表示同意态度积极，但该县的伊万里市等周边地方政府对于重启仍有异议，同意手续如何推进仍不明朗。方圆30公里内大量离岛居民的疏散也是一个难题。

鉴于过去曾发生过灾难性喷发，九电计划对核电站方圆160公里范围内的阿苏破火山口的火山活动持续开展监测。会议对这一方针进行了确认。在征集公众意见时，有意见指出反复遭遇强震的熊本地震的经验未得到体现，但规制委认为“新标准没有必要立即调整。今后将根据需要开展讨论”。

如果有2个核电机组重启，预计乏燃料池将在数年后装满。九电考虑的解决方案是缩小池中燃料的间隔以提高贮存能力，但规制委委员长田中俊一要求采用以金属容器保存的“干式贮存”，他在会上称：“包括九电方案的好坏等在内，需要在今后切实开展审查”。

九州电力公司于2013年7月提出审查申请。该公司起初计划新建“免震重要栋”并在其中设置“紧急时对策所”作为重大事故处置中心，但在审查期间撤销了计划，变更为抗震结构的设施。

九州电力将在今年3月底前完成抗震加固等安全措施工程，根据计划3号机组将使用钚铀混合氧化物（MOX）燃料进行钚热发电。（完）